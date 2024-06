Conoce a Don Lupe quien ha donado sangre desde 1981 para ayudar a desconocidos

León, Gto.- Don José Guadalupe López ha sido donador de sangre desde 1981, cuando le pidieron en su trabajo que apoyara a una persona, desde entonces suma más de 30 ocasiones que se ha presentado en los hospitales para ayudar a desconocidos.

Don Lupe es originario de Uriangato, donde inició con su labor altruista de apoyar a personas necesitadas de sangre para poder salvar sus vidas. Ahora radicado en León, continúa con su labor en el Centro Estatal de Transfusión ubicado a un costado del Pediátrico de Especialidades en bulevar Delta y Juan Alonso de Torres.

En cada donación de sangre pierde 450 mililitros de su líquido, además del pasaje en taxi que paga para trasladarse, sin embargo, señala que vale la pena ayudar a personas que no conoce pero que requieren su sangre para continuar vivos.

“Soy de Uriangato, desde hace mucho inicié donando sangre. Inicie apoyando a compañeros de mi trabajo, soy mecánico, pero ya después la gente y familiares me pedían ayuda para ir a donar para algún familiar que requería el apoyo, desde entonces acudo frecuentemente como donatario de sangre”, dijo José.

A dos días de la celebración del Día Mundial de Donación de Sangre, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, reconocen a Don Lupe como el donador que ha acudido en 20 ocasiones al Centro Estatal de Medicina Transfusional.

“Por fortuna nunca he acudido porque mi familia requiera sangre, siempre ha sido de manera voluntaria, la gente acude a mí para que los apoye, una vez requirió mi hija, pero no pude acudir porque estuve contagiado de Covid, sin embargo siempre he donado y mientras siga aquí voy a seguir donando”, dijo el hombre altruista.

Para donar por lo menos una vez al año, Don Lupe requiere no comer alimentos ricos en grasas, y para cumplir con la ayuda social se cuida de no comer tacos, menudo, pozole rojo, carnitas, entre otros alimentos que le prohíben.

El Centro de Donación sólo le permite donar cuatro veces al año, mientras que a las mujeres sólo les permiten 3 ocasiones.

El hombre reconoció que cada que acude a donar la sensación es diferente, pues nunca sabe quién será la persona que podrá salvar su vida con los 450 mililitros que está donando.

Con 65 años de edad, José Guadalupe asegura que mientras las autoridades de salud y Dios le permitan, seguirá donando desinteresadamente.