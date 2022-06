Conmemoran el Día Mundial del Donante

León Gto.- Cada 14 de junio se celebra el día mundial del donante de sangre, este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó a México como el anfitrión global, el cual en este 2022 tendrá el lema “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”. Tan solo en el estado de Guanajuato la Secretaría de Salud registra 14 mil 759 unidades de sangre en lo que va del año.

Este lunes se dio a conocer por parte de la OMS el lema de la campaña de este año, con la cual buscan destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades.

Donde la principal campaña es la de alentar a los países a que realicen una actividad especial dirigida a divulgar, a través de los diferentes medios de difusión, como una forma de motivar a los donantes de sangre periódicos para que sigan donando sangre, y a las personas en buen estado de salud que nunca donaron sangre para que comiencen a hacerlo.

Además, en este año se pretende concienciar acerca de la necesidad de aumentar la inversión pública para establecer un sistema nacional de productos sanguíneos sostenible y resiliente y aumentar la recogida de esos productos de donantes voluntarios no remunerados.

Gerardo Villafaña contó para el Sol de León su experiencia como donador de sangre, en la cual indicó que no es un proceso largo, donde primeramente te realizan una prueba de sangre para así medir tu nivel de alcohol, azúcar o algún padecimiento o enfermedad.

“No tienes que haber ingerido alcohol o haber tomado medicina, no haber estado enfermo en el último mes y tienes que pesar más de 50 Kg sino tu cuerpo lo resiente. Ya cuando todo esté bien te inyectan la bolsita y esperas a que se llene. Después descansas unos 20 min y en el hospital te dan un jugo y galletas para que recuperes energías. Yo lo hice porque mi tía se iba aliviar por cesaría y ocupaba donadores de sangre. Me sentí bien, depende del peso recientes mucho o menos depende de tu peso, fue un poco cansado pero te atienden bien”, explicó.

El Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT) de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG), desde principios de año implementó un programa permanente para la donación de sangre de manera voluntaria a la cual llamaron “PROVO”.

La Secretaría de Salud Guanajuato en el periodo de enero a mayo del 2022 , se captaron 14 mil 759 unidades de sangre, tanto en el CEMT como en los 17 puestos de sangrado distribuidos en los diferentes municipios. Con ellos se atendieron casos de urgencias.

Además la SSG realizó 13 campañas de promoción a la donación voluntaria de sangre captando mil 39 donadores voluntarios, cuyas unidades beneficiaron a pacientes en todo el estado de Guanajuato.

“En una ocasión fui para ver si podía donar sangre para un familiar, primero te hacen un análisis de tu sangre para ver si eres apto para donar; a mí me lo hicieron pero me dijeron que en el estudio salía que yo había tenido hepatitis tipo a y no podía donar. Me dijeron que ese tipo de enfermedades se quedan como registradas en el cuerpo y que si mi sangre se la daban a alguien más, se podría enfermar”, comentó Fernando Moreno.

De acuerdo con la OMS, la sangre y los productos sanguíneos son recursos esenciales para el tratamiento eficaz de mujeres que sufren hemorragias relacionadas con el embarazo y el parto; niños que padecen anemia grave debida al paludismo y la malnutrición; pacientes con trastornos de la médula ósea, trastornos de la hemoglobina y enfermedades por inmunodeficiencia hereditarios; víctimas de traumatismos, emergencias, desastres y accidentes; así como pacientes sometidos a procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Por lo que la necesidad de sangre es universal, pero el acceso de todos los que la necesitan no lo es, ya que la escasez de sangre se da particularmente más en países de ingresos bajos y medianos.

“Mi experiencia fue llena de tensión y nervios al ser la primera vez que lo hacía, el proceso fue de mucho tiempo y te ponen muchas trabas para poder donar, ya que es un tema muy delicado al ser la sangre para gente que está delicada. Fui al IMSS de la T1 , me registré, te hacen unas preguntas y una muestra de sangre previa para ver la calidad de la sangre, pasados los filtros te toman según ellos 300ml y te dan un lonche. En general me fue bien y doné porque había un niño que ocupaba, ya que tenía cáncer en la sangre y su abuelita me comentó y decidí ir para ayudar en algo, me sentí muy bien de poder ayudar con algo así”, relató Omar Santiago.

Algunas de las actividades para este día mundial es el de iluminar monumentos, edificios, bancos, sitios emblemáticos y hospitales de color rojo, así como promover campañas especiales para reconocer a todas y todos los donantes.

UMAE

El doctor Felipe de Jesús Herrera Gómez, jefe del Banco de Sangre y del Servicio de Transfusión, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1, señaló la importancia de la donación altruista de sangre, ya que esta depende de la reserva que se tiene en el país.

“Si se incrementara el número de donadores altruistas mejorarían las reservas y ya no sería necesario pedir donadores cuando alguna persona requiere alguno de los componentes de la sangre”, explicó.

Además resaltó que es muy seguro donar, porque todos los procesos encaminados a la obtención de sangre están apegados a normativa, por lo que quienes acuden a donar pueden estar seguros que recibirán buena atención, con calidad y su información será tratada de forma confidencial, además de que el personal está muy capacitado para proteger la salud y la integridad de la persona.

“En promedio, cada mes se procesan en la UMAE, 3 mil unidades de sangre, las cuales se fraccionan incluso en cuatro componentes, sin embargo, por lo ya mencionado es importante incrementar ese número, sobre todo por parte de donaciones altruistas”, explicó Herrera Gómez.