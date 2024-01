Confirma Ernesto Ayala que tomará un receso

León, Gto.- El líder del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres, declaró que realizará una pausa.

Local Estoy lista para el reto más importante de mi vida: Libia Dennise García

Al no registrarse ni para candidato a diputado local y tampoco para diputado federal el pasado viernes en el cierre de registros, manifestó que fue una decisión personal el no aparecer en la boleta para el 2 de junio de este año.

“Nada, no tengo ahorita ningún cargo previsto, tomé la decisión de no registrarrme y tampoco para buscar la reelección a la diputación local, vamos a quedar ahorita en un receso”, dijo el también ex alcalde de León.

Sobre alguna posibilidad de quedar integrado en algún cargo en el próximo gabinete, como sucedió en el 2018 cuando fue nombrado Secretario de Gobierno en el arranque de la actual administración, el diputado local panista señaló que tampoco tiene aspiraciones de integrarse a la próxima administración.

Asimismo, el empresario del sector calzado, destacó que la pausa que pondrá en este momento será con la finalidad de integrarse a la vida privada.

“No, no hay nada, pero yo considero que es momento de tener un receso, y continuar en la vida privada”, comentó el político leonés.

El diputado panista estuvo presente el pasado viernes por la noche para acompañar a Alan Márquez en su registro como aspirante a la diputación plurinominal federal. El otro registro para el mismo cargo lo realizó la senadora Alejandra Reynoso.

Este domingo acompañó a Libia Denisse García Muñoz Ledo en su cierre de precampaña rumbo a la gubernatura del estado.

Ayala Torres, fue dueño y cofundador de la empresa de calzado Grupo San Diego. Fue alcalde de la ciudad en la administración 2000-2003.

En la administración del gobernador Juan Carlos Romero Hicks fue secretario de Desarrollo Económico Sustentable del gobierno del estado.

Local Yulma Rocha cierra precampaña en las calles de Irapuato

Ha ocupado los cargos como Presidente del Patronato de la Feria de León y secretario de la Gestión Pública del estado, y también ha sido en dos ocasiones síndico de la ciudad.