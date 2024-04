Conductor de choque en Delta que terminó en incendio iba huyendo de otro accidente

León, Gto.- El secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, informó que el conductor del choque en el bulevar Delta registrado la tarde del domingo que terminó en incendio al parecer iba escapando de un accidente previo.

Policiaca Choca camión de transporte urbano contra pipa estacionada

“Hubo un choque previo y trató de darse aparentemente a la fuga la persona y se estampa con un poste, ahí se propicia el incendio y los daños ocasionados al vehículo”, dijo.

Detalló que fue a la altura del bulevar Delta cerca de la colonia Agua Azul donde el conductor perdió el control del vehículo y se estampó contra un poste.

Foto: Cortesía

“Después del percance vial previo se trató de dar a la fuga, perdió el control en ese cruce impactádose contra el poste y de ahí se derivó el incendio”, agregó.

El funcionario municipal confirmó la muerte del copiloto que no pudo salir de la unidad y quedó atrapado en el incendio. Además, las autoridades dieron a conocer el traslado de un hombre de 53 años de edad a un hospital de la ciudad que al parecer era el conductor de la camioneta que quedó en pérdida total por el incendio.

Incendios en casa habitación

Guillén Rico comentó que para evitar incendios en casas-habitación está por lanzarse una campaña para evitar este tipo de incidentes y salvar vidas, sobre todo de personas de la tercera edad que en ocasiones son las más afectadas.

“Sobre todo es concientizar, desgraciadamente hay muchas casas que no se tiene un buen orden y tienen muchas cosas, para ellos son de utilidad, pero es lo que propicia el hecho de tener acumulación de bastantes cosas, no puedo decir si son de utilidad o no, sólo ellos lo saben, pero es lo que hacen que haga que los incendios se expangan muy pronto”, añadió.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Policiaca Choca camión de transporte urbano contra pipa estacionada

El secretario explicó que se trata de un trabajo en conjunto entre diferentes dependencias como Protección Civil y Bomberos que pronto se dará a conocer a través del gobierno de León.