Comparten su experiencia al representar a Cristo en el Viacrucis

Se reunieron para compartir su experiencia al representar a Cristo en el viacrucis, los actores que durante varias generaciones asumieron el papel principal dentro del viacrucis de la colonia San Pedro de los Hernández.

Mediante pequeños videos publicados en las redes sociales del grupo Sinaí, mismo que se encarga de realizar los viacrucis que se presentan en semana santa, en la colonia antes mencionada; en dichos videos se observan entrevistas cortas y mensajes de cada uno de los actores.

Esta reunión, en donde no todos se conocían, despertó una serie de recuerdos y buenos momentos, tanto a los actores, como a los vecinos que presenciaron esta reunión.

“Me sorprende que hay personas que todavía seguimos esa tradición con el mismo entusiasmo, y pues ahorita llega la nostalgia, quisiera unos ser Cristo cada año por qué es un papel muy emotivo que nos hace sentir muy humildes. Al momento de que estás representando la pasión de Cristo sientes que no eres digno, cuando ves a todas las personas que viven este momento y que lloran al verte la verdad se siente muy triste”, mencionó Benito Urrutia.

Víctor y Luis también representaron el papel principal en diferentes viacrucis de esta misma colonia, ambos coincidieron en que personificar a Jesús es una experiencia muy bonita y agradecieron que este año se reunieron, ya que este tipo de actividades les permiten conocer más sobre la historia de esta tradición.

“Para mí también fue una buena experiencia porque muchas veces uno se retira de Dios y ésta experiencia volvió a renovar muchas cosas que yo ya había olvidado”, agregó Luis.

“Me da mucho gusto estar con ustedes, convivir con ustedes después de muchos años, por qué yo me desaparecí hace 45 años, me fui a San Pancho y ahí hice mi vida. Voy y vengo aquí a visitar a mis padres, mis hermanos, aquí está toda la familia; me parece una muy bonita idea esta convivencia”, mencionó Pablo Reyes Romero, quien ahora vive en San Francisco del Rincón pero vivió toda su niñez en San Pedro de los Hernández.