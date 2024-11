¿Irás desde León al Coca-Cola Flow Fest 2024? Descubre cómo llegar y qué esperar

El Festival de reggeatón y urbano más grande del mundo está de regreso en Ciudad de México con su séptima edición. Se trata del Coca Cola Flow Fest , el cual tiene preparado un line up con artistas de la old y new school y mucho perreo para todos, el próximo 23 y 24 de noviembre.

Si eres de León y estás pensando en ir a disfrutar de este concierto, aquí te dejamos todos los detalles sobre cómo llegar, los medios de transporte que puedes tomar, costos y todo sobre el festival.

Line Up del Coca Cola Flow Fest

El Coca Cola Flow Fest se caracteriza por ser un festival de música del género de reggaetón y urbano, por lo que promete encender al público con mucho perreo y con los artistas más top.

Entre los cantantes que estarán en este festival son: Rauw Alejandro, Rels B, Arcangel, Sebastián Yatra, Becky G, Jhayco, Tiago PZK, Dani Flow, El Bogueto, El Malilla, Yeri Mua, Yoss Bones, Paulo Londra, entre muchos otros más.

¿Dónde será el festival?

El Festival se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, las puertas se abrirán en punto de la 1:00 pm. Con dirección: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Av, Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Iztacalco.

El Festival cuenta con estacionamiento para coches y bicicletas y diferentes accesos como son:

Estacionamiento General:

Puerta 15 / Palacio de los deportes

Citibanamex Plus:

Puerta 7 (4 boletos Citibanamex plus por coche)

Club:

Puerta 9

Ticket2Ride:

Puerta 15

Peatonales:

Puerta 15

Puerta 6

Opciones de transporte desde León a CDMX si no cuentas con auto propio

Viajar en autobús es una buena opción en caso de no contar con auto propio, en la línea de Primera Plus puedes conseguir un viaje de ida a Ciudad de México por $779 pesos. Mientras que en la línea de ETN un boleto de ida te sale en $904 pesos.

Otra alternativa que podrías considerar es viajar por medio de Roll & Bits, un servicio de transporte mucho más económico y con tiempo de traslado más corto a comparación de un autobús. En esta opción tu viaje de ida ronda entre $200 a $400 pesos.

Muchos usuarios también optan por viajar por medio de Bla Blar Car, la cual es una opción de un coche compartido con otros usuarios, aquí el chofer del automóvil es quien pone la tarifa dependiendo de la hora y lugar. Sin embargo, también resulta una opción más económica que viajar en autobús tradicional.

Si tu opción es viajar en un tiempo más corto y está dentro de tu presupuesto, el Aeropuerto Internacional de Bajío es otra opción. Aquí dependerá de la línea que desees tomar, pero los precios por viaje ida y vuelta están alrededor de $1,500 a $2,500 pesos.

¿Qué rutas del metro en CDMX tomar para llegar al Coca Cola Flow Fest?

Una vez llegando a Ciudad de México, hay muchas formas de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, ya sea que pidas un taxi, UBER o tomes alguno de los sistemas de transporte colectivo de la ciudad. Aquí una guía de cuáles rutas puedes tomar:

Estaciones del metro: Línea 9, (Color Café) Pantitlán-Tacubaya.

Estaciones: Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla.

Estaciones del Metrobús:

Línea 2 (Color Morado) Tacubaya-Tepalcates.

Estaciones: UPIICSA, El Rodeo.

Recuerda que el servicio del Metro termina a las 00:00 hrs. (12 de la noche)

¿Qué hoteles hay cercanos al Autódromo Hermanos Rodríguez?

El Festival dura dos días y como foráneo, puede ser difícil conseguir hospedaje si es que no se tiene algún contacto en la Ciudad de México, no te preocupes, aquí te dejamos algunas opciones de hoteles cercanos al evento para que tu estancia sea más cómoda.

Hotel Grand Prix

Holiday Inn Dali Aeropuerto

Camino Real Aeropuerto

NH Terminal 2

Sport Aristos Hotel Boutique

Mini Suites Aeropuerto

City Express Ciudad de México Aeropuerto

Krystal Urban Aeropuerto Ciudad de México

Costo de boletos del Coca Cola Flow Fest