El Festival Internacional del Globo llega a Parque Santa Julia

León, Gto.- Continúan las sorpresas para los leoneses en esta edición del Festival Internacional del Globo (FIG), para su apertura del 14 de noviembre a las 18:00 horas. Vecinos de Parque Santa Julia podrán disfrutar de actividades y vivirán la experiencia del inflado de un globo aerostático.

Por primera vez, este esperado opening sale a las colonias de la ciudad de León, un momento familiar y esperado para leoneses que no han tenido la oportunidad de acudir al Festival del Globo por diferentes motivos.

El Festival Internacional del Globo llega a las colonias de León

Rachel López, vecina de la zona, platicó que solamente una vez en su vida ha acudido al opening en el Centro Histórico y hace 11 años acudió al Parque Metropolitano al Festival del Globo, por ello, el anuncio de que un globo vaya a estar en su colonia le ilusiona.

“Me emociona porque para mí está retirado y tener la oportunidad de volver a ver un globo es recordar la primera vez que fui al festival, me encanta ver esta magia en el cielo, sin duda voy a venir porque no me lo quiero perder”, expresó la señora.

En cambio, Xiara Corona, de 18 años de edad, mencionó que solamente en su vida ha ido al Festival del Globo, sin embargo, no recuerda su experiencia porque era una niña. Con esta apertura que se realizará en Parque Santa Julia, estará a lado de su familia para recordar los momentos que han pasado juntos.

“Mi mamá me tomó una foto junto a un globo, pero yo no recuerdo muy bien cómo me la pasé. Ahora puedo decir que con esta ocasión será inolvidable porque ya tendré más conocimiento de este momento”, indicó.

Por su parte, Héctor Ontiveros dijo que desde que anunciaron la apertura del FIG en su colonia, ya lo está esperando junto a su familia, pues cada año este evento le apasiona y será diferente porque habrá actividades y música para todos.

“Estoy feliz, es como si la fiesta viniera a mí y yo voy a estar presente con mi familia”, aseguró.

Cabe señalar que son cinco sedes para el opening en las colonias de Santa Julia, San Sebastián y Las Camelinas, además del tradicional Centro Histórico y Plaza Expiatorio.