Coalición en SMA sólo si renuncia Trejo Pureco

León, Gto.- El Partido Acción Nacional iría en coalición con el Partido Revolucionario Institucional en San Miguel de Allende, sólo si declina a la reelección el actual alcalde Mauricio Trejo Pureco, declaró el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares.

Explicó que el PAN aceptaría la alianza con el PRI sólo si se busca un liderazgo empresarial que los lleve al triunfo, “estamos dispuestos a ir en coalición en San Miguel de Allende, sí y solo sí el alcalde actual no va en reelección, así de claro lo decimos en San Miguel de Allende”, dijo.

“Aunque se le vea bonito el azul, aunque él diga que con la playera va y que la azul la trae bien puesta, felicidades, pero solamente iríamos en coalición en este municipio si no va él (Trejo Pureco), pudiéramos ir con otros actores, un actor ciudadano, algún empresario, algún campesino, alguna otra persona que nos garantice el triunfo, no queremos ir a competir, eso no, queremos ir a ganar, garantizar el triunfo en San Miguel de Allende pero no con él”. enfatizó.

Recordó que el PAN analiza las alianzas con municipio como Tarandacuao, Romita, Tarimoro, Abasolo, San Luis de la Paz, Jerécuaro, Uriangato, Ocampo y Villagrán.

“Lo que hemos estado revisando al interior del Partido Acción Nacional es hacia dónde vamos a ir, el análisis es municipio por municipio, no es la misma realidad que se vive en San Miguel de Allende donde nuestra militancia no ha aceptado una posible coalición y nosotros hemos dicho que tampoco la aceptaremos, pero por ejemplo, en Tarandacuao lo perdimos por 79 votos nos ganó el PRI por esta cantidad de votos, entonces tendremos que analizar cómo está actualmente cada municipio y en Tarimoro también nuestra propia militancia nos ha pedido no hacer coalición con el PRI”, explicó.

Señaló que en el PAN se hacen el planteamiento, lo mismo en las diligencias del PRI del PRD y buscan escuchar dónde pretenden cada uno que se dé la alianza y ver la realidad que se vive en cada municipio y a partir de ahí poder construir.

“Queremos una mesa de diálogo en buenos términos y si no se da la coalición no pasa nada, es solamente una posibilidad que la ley electoral nos permite estar analizando”, concluyó.