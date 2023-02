Ciudadanos turcos que viven en León piden apoyo por sismo

Onurhan Davun, es un ciudadano de Turquía y llegó a la ciudad para estudiar Negocios Internacionales. Se encontraba en el stand en la Feria de León cuando recibió la noticia del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió Turquía y Siria, se sintió hasta en Líbano, Chipre y el norte de Irak.

“Fue hace dos días nosotros nos enteramos como a las nueve de la noche, estábamos en la feria trabajando y yo vi que eran como 50 o 60 personas y pensé no ha de ser mucha gente muerta, pero después hablo con mi familia y me dice que están bien, me duermo a la hora despierto y me dicen que la cuenta de muertos va de 1 mil personas y fue cuando me preocupé”, comentó.

Onurhan, platicó que vivió una pesadilla conforme pasaban los minutos, pues ascendía las víctimas mortales por lo que pide apoyo a los ciudadanos debido a que se necesita medicamento, comida, cobijas entre otros víveres y artículos de emergencia para apoyar a su gente.

Mencionó que para las personas que deseen apoyar lo pueden hacer al siguiente cuenta: TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04, USD: TR 46 0001 0017 455 5555 5552 05, euro: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 05, Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

Recordó que el mayor terremoto turco fue 1939 y ahora este que ha decir de las últimas cifras ya superó los 7 mil 800 muertos. En Turquía, el número de víctimas fue de más de 5 mil 894, mientras que en Siria murieron al menos mil 932 personas, de acuerdo a las autoridades.

Además dijo que su familia vive en Ankara, es decir al norte de la capital y el sismo fue en la frontera cuyas ciudades son viejas y las estructuras de las viviendas no son lo suficientemente fuertes como para soportar un desastre natural.

Cabe señalar que tras el apoyo que ha dado México a Turquía para apoyar a los damnificados, la Embajada de Turquía agradeció la ayuda humanitaria de células de servicio médico, alimentación, expertos en búsqueda así como especialistas y binomios caninos.