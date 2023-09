Cierre de bares a las 2 am en 27 ciudades, no reducirá homicidios

León, Gto.- El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin Bajío), Ismael Plascencia Núñez, dijo que la reducción de horario para los antros y bares del estado aceptado por 27 ayuntamientos del estado de Guanajuato, no inhibirá la delincuencia.

Esto luego de que el lunes pasado autoridades de gobierno del estado informaron que más de la mitad de los 46 municipios accedieron a modificar el horario, después de que en mayo pasado la Federación recomendó hacerlo para inhibir los índices de violencia en Guanajuato.

Añadió que esta medida ya la experimentaron durante la pandemia en el 2020, cuando cerraron estos establecimientos en toda la ciudad y los jóvenes optaron por acudir a lugares clandestinos, donde corrían más peligro.

“Lo que hemos dicho es que el hecho de que cierren más temprano no inhibe la delincuencia, tú ves los horarios en los que anda la delincuencia y antes decías 'no te muevas en estos horarios', ahorita no, es a cualquier hora, y creo que es más de día que de noche, entonces eso no lo va a quitar y como dijo Lalo Bujaidar (líder de la Zona Piel), se ha mostrado que esto no funcionó en la pandemia, se cerraban los bares más temprano, se iban a granjas, se iba a casas, se iban a lugares clandestinos donde les daban hasta bebidas adulteradas, la solución no es esa'”, dijo.

El empresario pidió a las autoridades que estudien el tema y que ejecuten una estrategia que realmente funcione y no ponga en riesgo a los jóvenes guanajuatenses con la creación de mecanismos que garanticen que esto no va a suceder.

Tajante, comentó que eso no es la solución, pues se pueden desencadenar problemas más fuertes tanto en los jóvenes como en la seguridad y la situación económica de los empresarios.

“Eso no es la solución, que se le estudie y que se haga algo que realmente funcione , que no sea de ocurrencias “ah se me ocurre esto”, no, estúdiale y pongan los mecanismos para que esto no suceda”, agregó.

Ismael Plascencia Núñez aseguró que la violencia en el estado ya ocurren a cualquier hora del día, incluso más de día que de noche, por lo que por ese lado tampoco es garantía.