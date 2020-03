Cientos de mujeres marchan en León en el Día Internacional de la Mujer

León Guanajuato.- Al grito de "El estado no me cuida, me cuidan mis amigas" y "El patriarcado se va a caer", cientos de mujeres tomaron las calles de León, en la marcha del cuadro del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

A través del video wall (muro donde se monitorean las cámaras de videovigilancia), personal del C4 revisa que la marcha de mujeres se realice sin presentarse incidentes, así como atender las emergencias de manera inmediata. 🚨 pic.twitter.com/S4idY0qY86 — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) March 8, 2020

Aunque las actividades comenzaron desde la mañana de este domingo, fue después de las 4:00 pm cuando salieron a marchar, esta vez por el principal bulevar de la ciudad, Adolfo López Mateos, y no por la calle Madero del Centro Histórico de la ciudad como habitualmente ocurre.

La protesta fue exclusiva para mujeres con la finalidad de buscar espacios seguros para ellas, la mayoría, jóvenes estudiantes con pañuelos morados y verdes que simbolizan la erradicación de la violencia contra ellas y a favor del aborto.

Actualmente la marcha de mujeres va por el bulevar Adolfo López Mateos ocupando los cuatro carriles.

Agentes de Tránsito Municipal están realizando desvíos en la circulación.

¡Conduce con precaución! pic.twitter.com/Hqfhnk0hR4 — Orient. Vial León (@vialidad_leon) March 8, 2020

En la marcha participaron amigas y familiares de mujeres asesinadas como Nadia, quien fue acribillada la madrugada de este domingo en una carretera de Salamanca.

La joven de 23 años de edad era originaria de ese municipio y sólo visitaba a sus familiares el fin de semana, pues estudiaba en León.

Sin embargo, después de estar con una amiga y mientras conducía un vehículo fue asesinada y nada se sabe de los responsables.

"El Estado opresor es un macho violador" era otras de las consignas que ellas gritaban a todo pulmón y "Un violador en tu camino".

El contingente fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mujeres.

Primero pasaron por la calle Progreso para incorporarse a la izquierda sobre el Adolfo López Mateos y caminar varios metros hasta doblar por la calle Hidalgo.

Hombres veían a lejos, la mayoría respetuosos de la indicación, sin embargo, no faltó quien gritara frases misóginas y ofensas hacia ellas.

"Señor, señora, no sean indiferentes, se mata a las mujeres en la cara de la gente" y "vivas las queremos", fueron otras de las frases que las acompañó hasta afuera de la Presidencia Municipal, dónde realizaron un performance y continuaron con más actividades.