Ciclistas leoneses pedalean "cuesta arriba"

León Gto.- Robos, atropellos, intentos de asalto y hasta accidentes, son el pan de cada día de los ciclistas de la ciudad zapatera, quienes en repetidas ocasiones han visibilizado las decadencias de una ciudad que ellos consideran no ser apta para el ciclismo.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, ciclistas, colectivos y la ciudadanía que diariamente se transporta a sus respectivos trabajos a bordo de una bicicleta, reconocen que a la ciudad le falta mucho para mejorar sus vialidades, esto a pesar de la creación de ciclovías nuevas.

El origen del Día Mundial de la Bicicleta se remonta al año 1985 en DeKalb, una ciudad estadounidense del estado de Illinois; donde Thomas B. Roberts, quien era profesor de la Universidad del Norte de Illinois, creó el nombre de "día de la bicicleta" y lo celebró por primera vez en su universidad.

Fue hasta el 2018 que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta, con el objetivo de concientizar a la población sobre los beneficios de usar la bicicleta como un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible.

Tan sólo en la ciudad de León esta actividad tanto física como medio de transporte se ha popularizado cada vez más, lo que a su vez generó la creación de diversos colectivos que unen a los amantes de la bicicleta, mismos que a su vez funcionan como apoyo a los ciclistas de la ciudad.

Además, que estos grupos se han enfocado en visibilizar la decadencia de las vialidades y el cómo éstas no fueron planeadas, incluso han exigido mayor protección a los ciclistas, actividades que se han reflejado poco a poco en la ciudad, donde han recalcado que estas vialidades para uso exclusivo de bicicleta no deben realizarse en camellones.

Sin embargo, sucesos como asaltos y accidentes en dichas ciclovías continúan a la orden del día, como lo publicamos el pasado 14 de abril del 2023 en el Sol de León. En los últimos días se han viralizado videos de intentos de asaltos, robos y ciclistas atropellados al circular por las calles y en las ciclovías.

Incluso varios de nuestros lectores coincidieron en que las ciclovías que se encuentran en los bulevares Francisco Villa, José María Morelos, Juan Alonso de Torres, Vasco de Quiroga, Timoteo Lozano, Vicente Valtierra, Antonio Madrazo y Avenida Juárez, son las más peligrosas.

"Todas están diseñadas para que te roben y no puedas correr, aparte sirven para crear embotellamientos marca diablo, porque ni los tráileres caben, sobre todo en el Timoteo Lozano", mencionó el usuario Trevor Belmond en redes sociales.

"La ciclovía de Timoteo por asaltos y robos desde la diez de mayo hasta San Juan Bosco, prácticamente todo el Timoteo está mal", aseguró Gustavo Martínez en redes.

Hace algunos días la Coalición Movilidad Segura dio a conocer un estudio en el que refleja que León con el bulevar Aeropuerto se encuentra en el top 10 de las avenidas más peligrosas para ciclistas a nivel nacional. Actualmente, el colectivo ciclista "Urbe" señaló que del 2018 a 2022 han fallecido 26 personas en esta vialidad, de las cuales 6 fueron en bicicleta.

“En las calles de León, cada 15 días se registra una persona muerta por hechos de tránsito. En el 2021 se registraron 136 accidentes de tránsito en el bulevar Aeropuerto y en el mismo periodo, en todo el municipio de León se registraron 2 mil 519 accidentes”, señaló dentro de una manifestación pacífica en el bulevar Aeropuerto, una integrante del colectivo mencionado.

Entre los principales conflictos están la invasión de estas por vehículos de cuatro ruedas, motocicletas, baches, obstáculos a mitad de las vías y actualmente sobre el bulevar Hidalgo, entre el Ibarrilla y Libramiento Morelos, lugar donde la ciclovía comparte tramos con el carril exclusivo de la oruga.

Algunos ciudadanos hasta hoy desconocidos, para concientizar la problemática que se vive en León, han colocado carteles en las inmediaciones del bulevar Hidalgo y Adolfo López Mateos, así como en paradas de camión, postes, teléfonos públicos, por mencionar algunos, en las cuales reflejan los derechos de los peatones y del ciclista, derechos que exigen de manera pacífica al colocar estos carteles.

"Las ciclovías no van en el camellón, facilitan los asaltos", "Las ciclovías no van en el camellón, matan árboles", "Las ciclovías no van en el camellón, no generan ventas", "Las ciclovías no van en el camellón, son más costosas", "Las ciclovías no van en el camellón, provocan atropellos", así como los que defienden a los peatones con textos como: "Los peatones tenemos derecho a: caminar con calma por la calle", "Los peatones tenemos derecho a: una ciudad hecha a mi medida", "Los peatones tenemos derecho a: banquetas amplias", "Los peatones tenemos derecho a: cruzar la calle con calma y seguridad", se lee en alguno de estos.

Las decadencias que miles de ciclistas aseguran que cuentan las vialidades hechas para este transporte sustentable, se encuentran que están mal trazadas, muchas de estas no se encuentran terminadas, falta un mantenimiento de pavimento, algunas de estas ciclovías han sido abandonadas, se muestran sucias, sin señalética, luz y semáforos.

Aunque la ciudad se ha ido transformando en un lugar ciclista, ya que cada vez entre las calles la cantidad de este medio de transporte se ha ido popularizando, hay que reconocer que algunos de los beneficios de andar en bicicleta son: mejorar el sistema cardiovascular, el ciclismo funciona para liberar la mente y a su vez mantener una buena salud mental, así como aumenta la creatividad, mejora el sueño, favorece el movimiento de los intestinos, por mencionar algunas.

Es una actividad física de bajo impacto y es menos probable que cause lesiones que otros deportes; aunque algunos riesgos asociados con el ciclismo son las caídas y colisiones con vehículos. Algunos expertos en salud aseguran que el subir y transportarse en bicicleta mantiene una buena condición física, por lo que recomiendan andar en ella al menos 30 minutos al día.

Es importante señalar que entre los cuidados que debes considerar antes de subir a este transporte sustentable son: utilizar un equipo de protección como casco, guantes y gafas de sol; usar ropa reflectante, esto con la intención que los conductores puedan verte mejor; antes de subir a tu bicicleta, deberás revisar que se encuentre en buenas condiciones, así como colocar luces o reflectantes en la parte delantera y trasera; además deberás tener precaución y prestar mayor atención a los vehículos y peatones para disminuir atropellamientos; también deberás aprender las señales de tráfico, así como las leyes de tránsito de la ciudad.