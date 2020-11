Celebra Alejandra Gutiérrez candidatura femenina del PAN en León

Alejandra Gutiérrez sí participará para lograr la candidatura del PAN por la alcaldía de León, luego de que la Comisión permanente del partido decidiera que será mujer quien sea su representante. Por su parte, Alejandra Reynoso, ni se descartó ni se apuntó. Afirmó que sería un honor servir a León, pero que también tiene un compromiso en el Senado “vamos viendo cómo avanza el proceso”, dijo

La diputada local Gutiérrez Campos, quien en ocasiones anteriores ha manifestado su interés por contender, expresó que hay muchas mujeres con capacidad para representar al blanquiazul en los comicios y se inclinó por una candidatura de unidad, donde haya colaboración y sean solidarias para apoyar al proyecto de quien lo encabece.

“Tenemos que pensar en una candidatura de unidad, tenemos que buscar que salgamos todos unidos, independientemente de quién sea; si soy yo o es otra persona, al final de cuentas tenemos que trabajar por León y tenemos que abanderar al Partido Acción Nacional Juntos. Hoy más que nunca tenemos que salir unidos a buscar la voluntad ciudadana”.

Celebró la determinación del PAN estatal de considerar para León a una femenina. “Siempre he reconocido que habemos muchas mujeres en León a quienes no nos han regalado las posiciones que tenemos, que nos ha costado el doble o mucho más que a la mayoría de los hombres, que hemos llevado la lucha con más intensidad y que no habíamos sido tomadas en cuenta. Lo mejor es que en León y en Guanajuato tenemos muchas mujeres con capacidad y experiencia para participar”.

Agregó que “a mí me dio mucho gusto que la Comisión permanente del partido reconozca la capacidad, el trabajo, el potencial y la experiencia de las mujeres para poder estar encabezando Ayuntamientos como el caso de León e Irapuato y otros municipios. Por fin se abren las puertas después del trabajo de muchas mujeres y hombres para poder estar abriendo estas brechas”.

Por eso dijo que aprovechará la oportunidad “que hoy se hace realidad, con una gran responsabilidad y estamos listas para cuando se establezcan las reglas de participación”.

Competencia sana, unidas y con respeto

La legisladora local indicó que el proceso interno de elección, en el que estarían la también diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo, la senadora Alejandra “Wera” Reynoso, la regidora Leticia Villegas, entre otras, debe ser “por un proyecto claro, con un fin claro. El llamado es a que podamos tener una competencia sana, con respeto, pero también siendo solidarios y participativos y apoyando el proyecto al que le toque encabezar”.

Añadió que “apostaría a que eso se haga así, porque somos personas adultas; las mujeres a quienes nos pudiera interesar participar, somos personas que nos conocemos, tenemos los mismos ideales y tenemos que apostar a salir con todo el partido unido”.

“Hoy no nos podemos dar el lujo de salir en desunión, ni nunca; somos una institución y como institución tenemos que salir unidos”, expresó.

Wera, ni sí, ni no

Alejandra Reynoso por su parte,no ha definido si buscará la candidatura o seguirá como legisladora federal. “No descarto ninguna posibilidad. Para mí, servir a Guanajuato, servir a León siempre será un honor, pero también hay que reconocer las circunstancias”.

Explicó que “estoy concentrada en este momento en el Senado; lo que sucedió con la definición de cada uno de los municipios en la Comisión del PAN es tan sólo un paso. Vamos viendo cómo avanza el proceso y estaremos al pendiente”, respondió brevemente, ya que se encuentra en confinamiento por padecer Covid-19.

El próximo lunes, la Comisión permanente nacional del PAN deberá aprobar la distribución de candidaturas por género y posteriormente, la Comisión organizadora de elecciones emitirá la convocatoria.