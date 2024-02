Caseta Guanajuato-Silao se moverá porque fue mi compromiso: Gobernador

Guanajuato, Gto. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sostuvo que la caseta de cuota Guanajuato-Silao se moverá este año, antes de que concluya su gestión.

Reconoció que, parte del retraso en dicha acción, es que primero debe arrancar la obra de construcción de la autopista San Miguel de Allende, donde han batallado en desafectar unos terrenos.

Sin embargo, reiteró que la caseta de cuota se moverá, pues es uno de los compromisos que hizo con los capitalinos.

“Denlo por hecho lo prometí y lo que estamos esperando es el arranque de la autopista San Miguel de Allende, que nos ha costado trabajo por un político, que no diré su nombre, y porque no quiere que se haga la autopista”.

Cuestionado sobre si esa determinación cambiaría debido a que el Ayuntamiento capitalino no ha logrado contar con su Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial, y fue una de las peticiones expresas que hizo para mover la casa y evitar asentamientos humanos, el mandatario estatal dijo que aun así se realizará el proyecto.

Explicó que, independientemente de que se mueva la infraestructura de la caseta de cuota, la autopista y sus alrededores seguirán siendo jurisdicción del estado y no se permitirá que se coloquen fraccionamientos o comercio.

“Si no lo tienen no me preocupa mucho porque, aunque se mueva la caseta no deja de ser autopista del estado y no abriremos a nadie entradas, ni fraccionamientos, ni dejar que entren ambulantes ni nada porque, aunque se recorra la caseta, quien pague su boleto lo protege el seguro hasta la entrada actual, por lo que, si no quieren hacer su PMDUOET, no tienen manera de entrar a la autopista porque es concesión del estado”.

El proyecto de mover la caseta de cuota Guanajuato-Silao se ha gestionado desde la administración de Miguel Márquez a nivel estatal y en lo municipal estuvo Edgar Castro Cerrillo. Desde ese entonces, no se ha logrado concretar las adecuaciones a la entrada de la ciudad, que tienen como objetivo agilizar la movilidad del municipio, pues incluso hoy se cuenta ya con el acceso Cervera-Las Teresas que conecta al sur con el norponiente.

La secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del estado ha informado, en ocasiones anteriores, que el proyecto tendría una inversión de los 60 millones de pesos, para colocar la infraestructura nueva, pues la actual caseta de cuota permanecería para adecuarlo como un centro de atención al turista.