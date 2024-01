Candidaturas de Morena en Guanajuato no tienen nexos con el crimen: Eugenio Martínez

León, Gto.- Eugenio Martínez, aspirante a la presidencia municipal de León, aseguró que los candidatos de Morena en Guanajuato no están ligados a grupos delictivos.

Local Pesan más de 45 denuncias contra PAN Guanajuato por parte de Morena por supuestas ventajas electorales

Esto luego de que el mandatario estatal dijo la semana pasada que para evitar asesinatos durante el periodo electoral, hacía un llamado a los partidos políticos para que no postulen a gente ligada al crimen organizado o a “cualquier huachicolero”.

Añadió que la declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue por el PRI: “Yo creo que lo dijo por el PRI ¿No?”, comentó.

Ante esto, Eugenio Martínez aseguró que le consta que Morena en Guanajuato hace una revisión exhaustiva de sus aspirantes antes de convertirlos en candidatos.

“Desafortunadamente el tema de estos grupos que tratan en muchas ocasiones de infiltrarse a través de los partidos políticos para obtener no solamente poder en su giro sino dentro del propio gobierno y de las áreas geográficas que pretenden controlar se corren los riesgos, sin embargo, me queda claro que dentro de Morena, por que lo he visto, hay una revisión exhaustiva por parte de los precandidatos para que se vean que sus orígenes económicos y a lo que se dedican es de una manera honesta”, dijo.

Añadió que las declaraciones del gobernador es porque está enojado porque es probable que será quien le entregue la casa a Morena, pues está seguro de que habrá una alternancia en Guanajuato.

En este mismo sentido, el político señaló que lo mismo pasará en León, donde él, justo con otras casi 30 personas, están en busca de llegar a la Presidencia Municipal abanderados por la 4T, pero sólo cuatro o cinco serán encuestados.

“Estoy apuntado somos varios para la alcaldía, creo que más de 30, pero en las encuestas debe haber cuatro o cinco personas encuestadas, vamos a ver que decide Morena nacional y la Comisión de Elecciones entre el día 20 y 23 por ahí está y hasta ahorita para León se tiene considerado que (el método) sea encuestas”, agregó.

Local Registra el PAN a seis aspirantes a diputados

Martínez aseguró que entre los encuestados se escuchan los siguientes nombres: Bárbara Botello Santibañez, Vanessa Montes de Oca, Jorge Marcelino Trejo, Enrique Alba Martínez, ya que el hermano del ex gobernador Juan Manuel Oliva, Jaime Oliva, buscará una candidatura para una diputación por Morena.