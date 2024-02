Camioneros exigen seguridad en la carreteras, sufren estrés por amenazas

León, Gto.- Con un contingente de 50 tráileres y camiones de carga, arrancó la manifestación en León en contra de la inseguridad que viven los transportistas en las carreteras.

Irma Serrano, vicepresidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas en Guanajuato, lamentó que los transportistas no estén contando con el respaldo de la Guardia Nacional en las carreteras y tampoco del gobierno federal.

Reprochó que el gobierno de México haya publicado un comunicado señalando un acuerdo para no realizar la manifestación, lo cual fue falso, pues los transportistas están cansados de los asaltos y asesinatos.

Con un ataúd en una camioneta de carga, expresó "no queremos ni un conductor muerto, el dolor de sus familias, la caja de muertos es lo que no queremos que suceda, el agobio que llevan los conductores, es un tremendo estrés, sicológicamente están siendo muy afectados, ven carros en las carreteras y no saben si los van persiguiendo o no, es mucha la presión sicológica, exigimos seguridad para todos los mexicanos que viajan con sus familias, desmentimos al gobierno del acuerdo, señor presidente la seguridad no se vende, es un derecho, es un falso comunicado que sacaron, querían distorsionar y disuadir para no manifestarnos".

La manifestación inició en la base de la Guardia Nacional en Puerta del Milenio en León, la cual no participó en respaldo de los camioneros, y se dirigió al retorno de Delta escoltada por las Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal de León con destino a Irapuato.