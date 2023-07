Cambios de temperatura traen aumento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias

Los cambios de temperatura durante esta temporada de calor y lluvias traen aumentos en algunas enfermedades como lo son las gastrointestinales y algunas respiratorias.

El secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Diaz señaló que en el caso particular de los resfriados, estos llegan a aumentar en alrededor de 5 o hasta un 10% con la llegada de las lluvias, mientras que con el calor, las que aumentan un poco más son las enfermedades diarreicas agudas, esto con un 25%.

Cada año desde la Secretaría de Salud del Estado se realizan distintas campañas de prevención, las medidas para mantenerse y mantener a las familias libres de estos padecimiento son sencillas, para quienes las sufren existe un sistema de salud fuerte que puede brindar atención inmediata a la población desde las distintas zonas tanto urbanas como rurales.

“Tenemos centros de salud cercanos a cada comunidad y ante la aparición de algún signo o síntoma de enfermedades diarreicas agudas la invitación es que acudan de inmediato al centro de salud, donde siempre habrá un profesional dispuesto a ayudarles.

“Es muy importante que no esperen a que el niño menor de cinco años, que es el más vulnerable o susceptible, se ponga mal y se complique ya que esto podría costarle la vida”.

Y es que en el estado de Guanajuato durante el presente 2023 pese al aumento de estas enfermedades debido a la temporada, se mantiene un saldo blanco en cuanto a defunciones, esto a diferencia de otros estados de la República Mexicana, donde se presentaron algunas muertes, sobre todo durante la ola de calor.

“No hemos tenido defunciones por golpe de calor ni enfermedades diarreicas agudas o deshidratación, en los centros de salud apoyamos con plan de hidratación, estamos regalando miles de sueros vida oral, no nos hace falta medicamento así que no se automediquen y acudan a los distintos centros para recibir la atención”.

Cabe recordar que por medio de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato se han hecho revisiones desde establecimientos de venta de alimentos, capacitación para el personal que ahí labora esto para que los alimentos puedan estar en buen estado para los consumidores, además se han mantenido las campañas de prevención, pues después de la pandemia por el Covid-19, quedó demostrado que la higiene es algo esencial para evitar no solo la enfermedad por ese virus, sino muchos otros padecimientos.

Daniel Diaz explicó algunas de estas medidas para evitar enfermedades tanto diarreicas como algunas respiratorias.

“Invito a la población a que acuda a su servicio médico, que no se automedique, que no fabriquen estos famosos sueros caseros que en realidad no te hidratan, que se laven muy bien las manos antes de consumir cualquier alimento para disminuir la posibilidad de sufrir cualquier enfermedad gastrointestinal, también hay que refrigerar bien los alimentos, cocinarlos muy bien y no beber agua de la llave”.

Añadió que la sana distancia sigue siendo la mejor aliada en el caso de padecimientos respiratorios para evitar la propagación.

“Hay que mantener sana distancia, si alguien enferma canalizarlos a su centro más cercano, sigue circulando Covid, Influenza y otros virus”.