Calzado escolar una alternativa de crecimiento en Guanajuato

León Gto.- Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), aseguró que con el regreso a clases presenciales, la comercialización del calzado escolar cuenta con una perspectiva mejor, ya que está podría recuperarse hasta en un 50%.

De acuerdo con cifras del INEGI, en el año 2021 el sector en pares producidos, creció un 15%, lo cual los ubica un 20% por debajo del nivel de 2019; donde específicamente en el calzado infantil, la perspectiva es aún mayor.

"El calzado infantil está al 50% por debajo del 2019, entonces si se recuperará la mitad de eso que perdió estaríamos hablando de una recuperación del 50%, todas las perspectivas de crecimiento para el calzado infantil son bastante más favorables porque él ha pasado muy mal en el 2020 y 2021", mencionó el empresario leonés.

Comentó que a partir de este año, concretamente en el mes de enero y febrero, tiendas departamentales y grandes cadenas de venta de calzado, reactivaron las compras de calzado escolar.

"Básicamente lo que se vendió en el 2021 mucho fueron los saldos, es decir, lo que se quedó que no se había vendido, entonces ya sé reactivó la compra por parte de los grandes distribuidores, es una muy buena noticia que haya un regreso a clases, aplicable a la totalidad de la población infantil, eso nos genera una perspectiva es bastante positiva", agregó.

De acuerdo con la capacidad de las exportaciones, la reactivación de la economía y el regreso a clases reuniones, el sector calzado cuenta con una expectativa de crecimiento de un 10 y un 15 por ciento este 2022.

Exportaciones

Este sector registró que un 80% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, lo cual convierte al país en uno de los principales destinos de exportaciones; donde luego de que el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, reconociera la calidad y el producto guanajuatense, durante la inauguración del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), genera más oportunidades de seguir aumentando las exportaciones al país.

"En SAPICA esperamos la visita de más de 200 compradores internacionales, en esta edición y las palabras del embajador son un voto de confianza, de qué debemos seguir estrechando las relaciones comerciales con Estados Unidos", comentó Alejandro Gómez Tamez.

SAPICA 86 marca un parteaguas a la exportación ante los conflictos comerciales de EUA y China y ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania, México y concretamente en Guanajuato, crecerá la proveeduría sobre todo en países cercanos.

Mano de obra calificada

En el tema de mano de obra, explicó, que hace falta mejorar los salarios y las condiciones laborales, para que la industria sea atractiva para las nuevas generaciones.

"Si la industria es un lugar donde se les trata bien y se respetan los horarios de entrada y de salida, será un lugar más atractivo para los jóvenes; me parece que hay mucho que hacer en ese sentido, en la medida que las fábricas mejoren sus sueldos, prestaciones y su tratamiento gente, esas fábricas no van a tener tantos problemas de rotación de personal, mientras que las fábricas que sigan con las viejas formas de tratar a la gente, esas se van a quedar sin empleados, es responsabilidad de cada empresa trabajar lo interno y mejorar sus procesos" aseguró Gómez Tamez.

Reconoció que las empresas deben de hacer una introspección respecto que están produciendo, qué es lo que el mercado quiere, la calidad que el mercado está exigiendo, entonces se generará una gran oportunidad para las empresas que hagan bien su trabajo y los que no quieren cambiar, los que no se quieran transformar, van a seguir rezagados.

"Si pudiéramos hablar de que estamos a la mitad del proceso de recuperación, posiblemente estemos hablando de que hoy por hoy, hacen falta unos 2 mil puestos de trabajo formales, donde la capacitación dependerá de la gente que ya se encuentra en el sector, las empresas constantemente están formando gente, no me preocupa tanto la parte de la capacitación de la gente, ya que hay muchos empresarios que absorben a gente que no tiene la menor capacitación y lo van formando, claro hay un proceso de curva de aprendizaje, generar las condiciones adecuadas, prestaciones, y entonces la gente se va a dar cuenta de que es una buena alternativa", finalizó presidente ejecutivo de CICEG