Buscaré la candidatura a la gubernatura de Guanajuato: Antares Vázquez

Irapuato, Gto (OEM-Informex).- Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República, confirmó que sí contenderá por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato, pues aseguró que el estado necesita de una revolución social y que la población tenga un gobierno dedicado a atender las necesidades de la gente.

Recursos públicos deben ejercerse con eficiencia.

Durante su visita a Irapuato, en donde ofreció su cuarto informe de actividades, la legisladora federal guanajuatense dijo que al término de su trabajo en el Senado de la República buscará de nueva cuenta la candidatura a la gubernatura por Morena, sin embargo, dijo que ahora está enfocada en dar los resultados que los guanajuatenses esperan.

"Claro que buscaré la candidatura de mi partido para la gubernatura cuando sea el momento oportuno, ahorita seguimos trabajando en el senado y todavía falta mucho", dijo la senadora de Morena, en entrevista con Organización Editorial Mexiana.

Antares Vázquez manifestó que las condiciones para que Morena gobierne Guanajuato están dadas, pues la ciudadanía está ávida de un cambio en diversos rubros, por lo cual hay confianza en que podrán vencer a sus adversarios políticos y ganarse la confianza de los guanajuatenses.

"Guanajuato necesita urgentemente una revolución social, necesita un gobierno que se dedique a la gente y no nada más a las cúpulas, se necesita un gobierno austero y un gobierno que dedique la mayor parte de los recursos para atender a la ciudadanía, hay municipios alejados en donde no va nadie, se necesita no tener programas de oropeles; he estado caminando el estado y veo a los municipios, a las comunidades a las colonias y es donde veo cómo está la realidad y no lo que dicen ellos nada más, hay mucho rezago y eso se tiene que atender de manera urgente", dijo.

Antares Vázquez manifestó que Guanajuato requiere tener un gobierno austero y que dedique la mayor parte de los recursos para dar atención a la ciudadanía que demanda diversos servicios como en salud, seguridad, economía y desarrollo social.

Expuso que como senadora se ha dado cita en los municipios, comunidades y colonias donde hay más necesidades y refirió que es ahí donde se deben focalizar los esfuerzos y recursos del gobierno para mejorar la calidad de vida de la población.

La senadora de Morena por Guanajuato dijo que es fundamental cambiar la cultura política en el estado y del país, para lograr un verdadero cambio y que el recurso público sea ejercido de manera eficiente, para sacar de situación vulnerable a aquellas personas que viven en situación de pobreza.

Cabe recordar que en 2018, Antares Vázquez Alatorre prácticamente ya era la candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, pero al final se tomó la decisión de que fuera Ricardo Sheffield Padilla el abanderado y ella terminó por ir al Senado, desde donde ha manifestado una postura crítica en torno al trabajo estatal y en donde ha señalado que hay muchos rubros en donde desde su óptica se pudieron haber hecho las cosas de mejor manera y con otros resultados.

Ya en el tema de su trabajo legislativo, dio a conocer que entre otras cosas promueve una reforma en materia agraria, para que se hagan valer los derechos de las mujeres y sean consideradas en el reparto agrario, con lo cual se trabaja para erradicar la desigualdad.