Promueven vuelo directo a Alemania

León, Gto.- Después de Japón y Estados Unidos, Alemania es el tercer socio comercial más importante con presencia de inversión en el estado de Guanajuato, actualmente se cuenta 2 mil empresas alemanas, de ahí empresarios y gobiernos piden a gritos un vuelo directo al cuarto país más grande de la Unión Europea.

Mientras el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. (GAP) daban a conocer el Programa Maestro de Desarrollo 2020-2024 en el que se invirtieron 662 millones de pesos, en mejoras para el Campo de Vuelo y el Edificio Terminal, el diputado del Partido Acción Nacional, Miguel Salim Alle no dudo en levantar la mano y proponer un vuelo directo a Europa.

“La gente de Michoacán, Zacatecas, Querétaro, San Luis y del Bajío en lugar de ir a México a tomar vuelos o a la ciudad de Guadalajara, tranquilamente pueden venir aquí a tomar los vuelos a Europa”, comentó.

Sin embargo, en su quinta edición de la Industrial Transformation México 2023 (ITM), Hannover Messe, reconocida internacionalmente como la exposición industrial más importante del mundo en la que se presentan avances y novedades en automatización, maquinaria, energía e industria metalmecánica. En cada conferencia se destacaba que el país europeo es el tercer socio comercial del estado, con un capital de 3 mil 400 millones de dólares en 60 proyectos de inversión y la generación de 32 mil 400 empleos.

BUSCAN VUELO DIRECTO A ALEMANIA

El director general de Puerto Interior, Héctor Germán René López Santillana informó que este vuelo directo ya es una estrategia que viene buscando tiempo atrás para la competitividad y la conectividad del estado de Guanajuato y así, poder generar mejores oportunidades para todos los ciudadanos.

Con este beneficio se fortalecería la competitividad, tecnología alemana y detonaría el desarrollo de las industrias, además del beneficio turístico y educativo, hay que recordar que Alemania es el padre de la educación dual en el mundo.

“Desde el gobernador, el Congreso, el ejecutivo particularmente a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico y Desarrollo Económico estamos impulsando la posibilidad de tener un vuelo transcontinental que conecte directamente a Guanajuato con Europa, se están estudiando varias opciones, ya Guadalajara tiene su vuelo directo a España por lo tanto a nosotros nos corresponde buscar otras alternativas”, indicó.

“Acá ha habido conversaciones con representantes de aerolíneas alemanas, aún están en desarrollo estas pláticas”, añadió.

LLEGARÁ EMPRESA ALEMANA DE MOVILIDAD

Por su parte, Ramón Alfaro Gómez, secretario de Economía del estado de Guanajuato, explicó que la cartera que tienen representaría tres-cuatro proyectos alemanes para el corto plazo, pero aún no se pueden anunciar. Dijo que en San José Iturbide viene un proyecto de una alianza con una empresa de productos de plástico para clientes que van a ser vehículos eléctricos y las que ya están instaladas se extenderán en Puerto Interior, Laja-Bajío, San José Iturbide.

“Alemania es nuestro tercer socio comercial más importante con presencia de inversión en el estado, siempre se ha trabajo en crear vuelos directo al otro continente inclusiva a Japón que es la principal inversión que ha llegado a Guanajuato, todo depende de la demanda, en este sentido nos da gusto que se hayan ofertado más vuelos a Estados Unidos y eso nos da la confianza que en un futuro se pueda abrir los vuelos que se han solicitado del Bajío a Frankfurt y del Bajío a Tokio, inclusive se ha trabajado con la propia embajada y con el consulado japonés y con los socios alemanes y ojala la demanda nos permita a corto plazo que podamos tener vuelos”, declaró.

ESTO OPINAN LOS ALEMANES

Monika Von Allwörden de Orozco, Cónsul Honoraria en León, quien se encarga de cuestiones de pasaportes, actas de nacimiento, apoyo a alemanes en algún momento difícil y de mantener a la comunidad unida aseguró que sí beneficiaria a los ciudadanos europeos y a los propios empresarios que acuden constantemente a Alemania.

“Guanajuato según el gobierno estatal son como 600 personas radicadas en León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende es donde más habita la comunidad alemana, hace tres años se empezó con la idea y nosotros estamos a favor”, aseguró Monika.

Mientras que el embajador de la República Federal de Alemania en México, Wolfgang Dold, notificó que no se descarta, pero este no es un buen momento para decidir debido a que la decisión la deben tomar las aerolíneas como Aeroméxico o Lufthansa.

“Estamos ampliando los lazos comerciales por ejemplo de Lufthansa - aerolínea alemana famosa por sus vuelos baratos -, acabamos de añadir a la asociación Frankfurt, pedimos otro destino Munich desde ciudad de México, la pregunta es ¿Ampliar aún más? pero es una decisión empresarial. No lo descarto, pero no creo que en este momento no sea muy en el futuro próximo. Son decisiones de las líneas aéreas, de la demanda hay que ver cómo es la demanda en ambas direcciones y después esta empresa tomaran sus decisiones.” Concluyó.

PORQUÉ EL BAJÍO ES LA MEJOR OPCIÓN

El Bajío es una región ubicada en el corazón de México, que integra cuatro estados altamente competitivos: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Es el primer exportador de automóviles en América Latina y el cuarto en el mundo. En cada una de las participaciones en diferentes conferencias, el secretario de Desarrollo Económico y Sustentable, Ramón Alfaro, destacó las cualidades del estado en el marco de la Reunión Anual de Industriales y la ITM.

El Bajío está posicionado como una de las 10 regiones del mundo con mayor inversión aeronáutica. como Bombardier, Safran, Airbus, GE, entre muchas otras, además, se ha posicionado como la sede latinoamericana favorita para las más importantes empresas de calidad mundial.

También, operan más de 100 centros de innovación, investigación y desarrollo públicos y privados, lo que nos convierte en el líder en la industria 4.0 en América Latina y tiene un gran cinturón industrial con más de 146 parques industriales reconocidos como los más grandes y mejores de Centro y Sudamérica ahí están instaladas las empresas alemanas.