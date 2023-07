Buscan sumar a 30 escuelas de León a programa Entorno seguro

León, Gto.- Durante la entrega de más de 1 mil becas que realizó el gobierno municipal de León la mañana de este miércoles, el director de Educación , Jonathan González Muñoz, dijo que para el próximo ciclo escolar se busca incluir a 30 escuelas más al programa de Entorno Seguro.

Con esta cantidad, el programa sumaría a una total de 150 escuelas que cuentan con alarmas sonoras, luminarias y con cámaras de videovigilancia conectadas al C4 para protegerlas de la delincuencia y actos vandálicos sobre todo en los periodos vacacionales.

“Continuamos ahora con la instalación de alarmas sonoras dentro de lo que son las escuelas, recordarles que este programa va con cámaras conectadas al C4 que nos está ayudando poder estar revisando, estar al pendiente de las escuelas, las luminarias y las banquetas en el entorno escolar”, dijo.

Sin embargo señaló que también es importante que tanto los directivos de las instituciones, los profesores y padres de familia se sumen a la causa y en caso de ver algo sospechoso denuncien a las autoridades correspondientes.

“Seguimos con este programa, para este año tenemos la meta de poder cerrar con otras 30 escuelas que tendrán esta parte de la infraestructura y no nada más esa parte, yo quiero reiterar, lo más importante es el apoyo que puede haber con los directores, padres de familia y maestros para poder entre todos y todas estos espacios escolares

INCREMENTAN PRESUPUESTO PARA BECAS

Por su parte, la presidente municipal de León, Alejandra Gutiérrez, destacó que en este 2023 se triplicó el presupuesto para las becas para poder llegar a los 27.5 millones de pesos, sin embargo, viene más recurso para poder beneficiar a más alumnos y que todos tengan las mismas oportunidades.

“No queremos que nadie se quede atrás, queremos que todos tengan las herramientas, las alas para volar, no podemos permitir que nadie se nos quede sin estudiar y por eso ya no solamente van a ser 27 millones, en la siguiente modificación presupuestal nos vamos a ir a 40 millones de pesos para que haya más becas para aquellos que no alcanzaron”, indicó.

De las mil 131 becas entregadas, 372 son para estudiantes de preparatoria quienes recibirán un apoyo de 5 mil pesos y 759 son para alumnos de universidad a quien se les apoyará con 5 mil 500 pesos.