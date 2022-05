Buscan posicionar a Guanajuato como epicentro de negocios y eventos internacionales

León Gto.- Lilian Malanco, directora de relaciones institucionales en México de Hannover Fairs, presentó un evento dirigido a profesionales y proveedores de la industria de ferias y exposiciones, “Guanajuato: Destino Global de Eventos Internacionales”, con el que buscan posicionar a Guanajuato como el epicentro de los negocios y de los eventos internacionales en México y América Latina.

En la segunda edición de este congreso está dirigido a la industria de los eventos. Se contarán con paneles a nivel internacional, donde se compartirán historias y experiencias, así como casos de éxito, no solo del estado de Guanajuato sino también a nivel internacional y nacional. Mismo que se realizará el próximo 9 de junio de manera gratuita en Poliforum León, a partir de las 9:00 de la mañana, donde se espera la participación de aproximadamente 150 personas.

“Estamos incluyendo toda la parte de los montadores, páginas digitales, todos los proveedores, toda la parte de H proveeduría que involucra; en los congresos estará por ejemplo Sarah Hoch, que es directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), vamos a contar también con participación de expositores, organizadores y vamos a tener un enfoque nuevo, a partir de las empresas, que es lo que están buscando ellos como usuarios finales siempre que tenemos un evento”, indicó Lilian Malanco.

Además, dentro de este evento se tendrán encuentros de negocios a partir de las 3:00 de la tarde y hasta las 6:00 de la tarde, donde se esperan se generen diversos cierres de negocios, así como lazos de amistad entre cada uno de los participantes.

“Lo que buscamos es que precisamente toda esta industria se pueda registrar con nosotros, es un evento totalmente gratuito y lo que realmente nos interesa es que haya este intercambio. No solamente de la ciudad de León, si no que sea con todos los municipios”, mencionó la directora de relaciones institucionales de Hannover Fairs.