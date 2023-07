Buscan en León a una enfermera más, fue vista por última vez el pasado 21 de julio

León Gto.- Una vez más, en la ciudad de León buscan a una enfermera , la cual fue vista por última vez el 21 de julio, desde esa fecha, familiares y amigos la buscan incansablemente, inundando las redes con su imagen.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Gabriela Alejandrina Garnica Murillo de 23 años de edad, fue publicada en la plataforma del Protocolo Alba con número 785/2023, donde con el paso de los días trascendió que la mujer acababa de terminar su carrera de enfermería en la Universidad de la Salle.

Familiares y amigos señalaron que Gabriela Alejandrina fue vista cuando salía del fraccionamiento donde vivía al norte de la ciudad, esto a bordo de su vehículo, debido a que no llevaba un celular, no se pudieron comunicar después con ella.

Te puede interesar : Enfermera es encontrada muerta en un hotel

Como señas características se informó que cuenta con cabello rizado, teñido de rubio, ojos redondeos de color café obscuro, vestía una blusa naranja, pantalón negro y tenis blancos.

Es de mencionar que en la ficha de búsqueda se indica que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de un delito.

Este es el segundo caso de desaparición de una enfermera, puesto que la noche del domingo se confirmó el lamentable suceso donde Diana Elizabeth, quien trabajaba como enfermera en una clínica del IMSS, la cual se encontraba desaparecida, fue localizada sin vida en la habitación de un hotel ubicado en la colonia Bugambilias.