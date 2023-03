Biblioteca pierde demanda por más de 500 mil pesos

León Gto.- Familiares de Luis Humberto Romo, este jueves buscaron embargar a la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno, debido a que luego de un despido injustificado se ganó la demanda por más de 500 mil pesos, correspondiente a las prestaciones de ley y salarios caídos.

Sus familiares por temor a represalias omitieron sus nombres, sin embargo dieron a conocer al El Sol de León lo ocurrido con Luis Humberto Romo, quien fue trabajador por al menos 10 años como jefe general en la biblioteca, mismo que fue despedido injustificadamente en el año 2014, e inició un proceso legal contra la biblioteca.

Tras unos meses de haber perdido su empleo, lamentablemente falleció dejando pendiente ese proceso, mismo que heredó a su esposa y esta al fallecer, lo pasó a otro familiar cercano, quien ahora busca justicia y el pago que le correspondía Luis Humberto.

Su familia contó que él estuvo trabajando en la biblioteca desde que está se ubicaba en la excarcel, donde ahora está el Museo de las Identidades Leonesas (MIL), después lo trasladaron al forum, donde lo despidieron injustificadamente, sin darle un finiquito.

"El caso es que no quieren pagar la cantidad que está dictada por el juicio y tratamos de hacer embargo, pero no nos permitieron hacerlo y terminó en un acuerdo de que si no se paga dentro de 40 días se va a seguir aumentando la cantidad, pero lo preferible es que se pague en esas fechas", comentó.

"Se congeló más que nada porque no quisieron pagar por medio de bienes, este jueves a las 8 de la mañana, con conciliación y arbitraje, junto con un guardia para hacer fe y legalidad del proceso, aún así no se quiso señalar los bienes que estaban etiquetados como de gobierno del estado, mencionando que no garantizaba que sean bienes de gobierno del estado, ya que no hay una factura, ya que Luis Humberto trabajo para gobierno del estado y había dos o tres camionetas que podían haber sido señaladas como propiedad de la biblioteca, debido a que estaba rotulada y la factura decía gobierno del estado, no quisieron señalarlas", agregó su familiar.

Actualmente la biblioteca central debe 536 mil 504 pesos, que corresponden a prestaciones de ley y salarios caídos desde el 2014 a su ex empleado y hasta el momento sus familiares no han visto ni un solo peso y la respuesta de los directivos actuales siempre ha sido "negativa por pagar".