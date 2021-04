Baja la venta de billetes de lotería en León

León, Gto.- Leoneses mantienen la esperanza de ser uno de los ganadores del premio mayor de la Lotería Nacional, primero para pagar sus deudas, el poder viajar con su familia y el poner un negocio. León ha sido una ciudad que ha sido agraciada con muchos premios “gordos” y quien quite algunos de nosotros será el próximo ganador, comentaron los compradores.

Daniel Mojica un asiduo comparador de billetes de la Lotería Nacional, desde los 18 años ha estado en espera de ganar el premio mayor, dinero que destinaría a invertirlo, viajar a otra parte del mundo e incluso “poner un negocio de un taller mecánico de reparación de motos, de ventas de refacciones y me daría unas merecidas vacaciones, me gustaría conocer por aquel lado de Egipto, de las pirámides, de aquellos rumbos”.

La compra de billetes de la Lotería Nacional se ha mantenido estable y con un poco de disminución, esto debido al desempleo que ha provocado la pandemia y es que los compradores ya no adquieren sus cachitos como antes, sin embargo se tiene la ilusión de ganar el premio mayor.

Respecto de si ha habido incremento en la venta de billetes, Patricia Padilla Medina vendedora de los sorteos de la Lotería Nacional comentó que “sigue estable con un poco de disminución, claro, por la economía y el desempleo que se está viviendo a nivel mundial , pero aun así la gente está con la ilusión y sigue comprando”.

Los compradores de billetes de la lotería nacional no compran igual, pero no dejan de adquirir sus sorteos “ya no es lo mismo, en lugar de comprar cinco cachitos o una serie, pues compran cinco o diez cachitos, pero sí seguimos vendiendo, sigue jugando, no es lo mismo usted sabe que hay mucho desempleo, pero siguen con la ilusión de comprar” comentó Patricia Medina encargada de un punto de venta de la Lotería Nacional.

Los precios de los billetes varían, a mayor premio por sorteo más es el costo del billete, existen sorteos como El Premio mayor con un costo de $20 pesos. De acuerdo a Patricia Padilla la venta de billetes ha tenido una venta 10% menos.