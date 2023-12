Ayúdame, antes de morir congelado

Con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados, las noches en la ciudad de León son las más frías en su historia, según la opinión popular de los ciudadanos.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que en la ciudad existen más de 350 personas en situación de calle, al menos de las que se tiene conocimiento.

Esta es la historia de Martín Santibáñez de Alba, un adulto mayor en situación de calle con 60 años de edad, quien lleva viviendo en las calles durante 25 años; actualmente sobrevive la temporada de frentes fríos del invierno, en “los portales” de Zona Centro.

“En la noche se siente un frío, pero un frío terrible, no se lo deseo a nadie, me estaba engarrotando, no sentía los dedos de mis manos ni de mis pies, de plano yo pensé que ya me iba a morir como el señor del otro día que murió congelado, es triste vivir en la calle, no me ha llegado mi suerte”, confesó Martín con lágrimas en los ojos.

Martín se despierta a las 7 de la mañana, durante su día camina por el centro, barre y trapea en la Catedral, Basílica Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, donde además le permiten guardar una cobija y parte de sus cosas, al finalizar el programa de misas, Martín regresa a la calle para continuar su camino.

Mientras transcurría la charla, una niña le regaló a Martín unas barritas y otra señora un café para que Martín pudiera comenzar el día. “Hay almas que me manda mi padre dios, me regalan un taco, una pizza, algo de beber, así es cómo voy sobrellevando mi vida, viviendo al día”, declaró Martín.

“Vivir en la calle es difícil, tienes que buscar lugares dónde dormir, para taparse del frío y la lluvia, estar en lugares públicos para que la policía pueda cuidarte, a mí me han intentado asaltar, hasta me han sacado fileros, pero pues no me pueden robar nada porque no tengo nada”, mencionó Martín.

A pesar de su situación desfavorable, Martín no ha dejado de creer en dios, continúa profesando sus creencias.

“Yo a veces le digo a mi dios, señor, ¿por qué me diste este camino? !¿Por qué?! es tu voluntad si aquí me quieres, aquí voy a estar. Dios me cuida, él es mi creador, mi protector, mi padre todo poderoso, mi ángel, mi guía y sólo él sabe por qué hace todas las cosas en esta vida, si tú estás con él, él está contigo, siempre hay que acordarnos de nuestro señor Jesucristo resucitado”.

En días pasados, una persona en situación de calle murió debajo del puente peatonal de Adolfo López Mateos y la Miguel Alemán, las autoridades informaron que la muerte pudo ser causada por la exposición constante a las bajas temperaturas, Martín, junto a otros ciudadanos, fueron quienes reportaron el estado sin vida del indigente.

"Se siente el cuerpo helado, como si estuvieras muerto en vida, a mí me encanta la navidad, es una época muy bonita, más porque es cuando nació nuestro señor Jesucristo, yo lo único que le pido en estas épocas invernales es que nos ayude, antes de seguir muriendo congelados", concluyó.