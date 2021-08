Avanza recepción de libros en Guanajuato 90%

León, Gto.- Guanajuato reporta un avance de recepción de libros de un 90%, de un total de 8 millones 150 mil libros, se espera que el próximo mes todos los alumnos de tercero y cuarto de primaria cuenten con sus cuadernos para apoyarse en sus materias de Español, Historia y Atlas de México, así lo informó el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Francisco Zavala Ramírez.

“Los libros de texto son un recurso didáctico de apoyo complementario para el desarrollo de los planes y programas de estudio, pero también precisar que no es el único recurso que los maestros utilizan, hay una diversidad de recursos didácticos por lo tanto considero que el avance es muy importante y en ese sentido estamos en comunicación con la autoridad educativa en el estado”, mencionó.

Hasta el momento a Guanajuato ya llegaron 7 millones 335 mil libros, por lo que faltan 815 mil unidades de texto, que se espera más tardar lleguen en el transcurso del mes de septiembre por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG).

Zavala Ramírez explicó que específicamente en los grados donde hacen falta los libros son en tercero y cuarto de primaria, sin embargo dijo que no hay afectación en caso de que algún alumno no tenga sus textos, ya que son materiales de apoyo, por lo que no son fundamentales para la enseñanza del niño.

“No dependemos de los libros de texto faltantes para el desarrollo del proceso educativo, son un recurso didáctico entre muchos, eso es muy importante, porque pudiéramos pensar que sin los libros no avanzamos, eso no es preciso, el libro de texto es un recurso didáctico valioso sí, pero el maestro tiene una formación didáctica y pedagógica que le permite diversificar recursos y estrategias didácticas”, expresó.

De las 815 mil unidades de texto que hacen falta en Guanajuato, 125 mil libros no han llegado a León, ya que de 2 millones 090 mil 926 libros que se ocupan en todos los niveles, solo han llegado un millón 965 mil 076, es decir el 94 por ciento.

El delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guanajuato , comentó que el retraso se dio debido a que hubo algunas cuestiones técnicas en la impresión, por el número de ejemplares que se tienen que estar distribuyendo en toda la república, por lo que se espera que el próximo mes ya se terminen de distribuir los textos.

“Confiamos en que las próximas semanas esta situación esté debidamente atendida”, mencionó.

Francisco Zavala Ramírez comentó que desde la SEP se brindará todo el apoyo necesario a la SEG para este regreso a clases, estarán vigilando también las medidas sanitarias y se mantendrá la comunicación cercana con las autoridades de salud, tanto estatal como federal para ver las acciones a seguir.