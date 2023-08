Autoridades de Jalisco no han solicitado apoyo a León

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que hasta el momento las autoridades de Jalisco no se han acercado con el municipio para pedir ayuda coordinada tras la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno que se registró el fin de semana pasado.

Comentó que están abiertos a la colaboración en caso de que la Fiscalía de Jalisco les pida cualquier información y también para brindar apoyo para dar con el paradero de los jóvenes.

“No nos han solicitado el apoyo, sé que hay una coordinación entre los estados de Guanajuato y Jalisco, estamos platicando con el maestro Álvar, nosotros estamos al pendiente de cualquier información o cualquier solicitud que nos puedan hacer”, dijo.

Fue el viernes de la semana pasada cuando la familia de uno de los jóvenes reportó su desaparición. Se supo que iban a bordo del auto de uno de ellos y que tienen entre los 20 y 21 años de edad.

Al parecer se dirigían a la feria, pero fue en ese momento cuando ya no se supo nada de los jóvenes y hasta hoy lunes las autoridades y las familias continuaban con las búsquedas.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo, también descartó que las autoridades del estado vecino les hayan solicitado algo a nivel estado.

“Habría que ver y conformar información porque no la tenemos nosotros para poder dar una opinión en ese sentido, hasta ahorita no nos han solicitado nada, nosotros ahorita no hemos establecido ninguna situación y no nos han solicitado ninguna información”, comentó.

De acuerdo a la última información que trascendió de los jóvenes se supo que es probable que aún continúen con vida, pero nada está confirmado por las autoridades correspondientes.

Desde este lunes por la noche, familiares de los jóvenes desaparecidos tuvieron acceso a una foto y un video que circula en redes sociales en las cuales aparentemente, se tienen retenidos a cinco jóvenes de Lagos, sin embargo, las autoridades no han confirmado que sean ellos.

Por la madrugada se encontró un auto incendiado y al parecer contenía varios cuerpos en su interior. Las autoridades de la Fiscalía de Jalisco dialogan con los familiares de los jóvenes desaparecidos sobre el caso.