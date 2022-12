Aún no me la creo: Miralda, la leonesa detrás del Spider-Verse

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- “La primera vez que trabajé con Miles Morales con el traje de Spider-Man se me salieron las lágrimas de felicidad”, platicó Miralda Medina en exclusiva con Organización Editorial Mexicana. Ha pasado más de un mes desde que la diseñadora pudo apreciar su trabajo en el primer tráiler de Spider-man: Across the Spider-Verse (part 1). Cuatro días atrás el tráiler fue lanzado al público y la jóven leonesa aún no se cree que su trabajo le da vida a su superhéroe favorito.

"Sony siempre fue un sueño para mí, por lo mismo de que es dueño de Spider-man, lo veía como un futuro lejano, no algo tan rápido como pasó”, platica la licenciada compositora de efectos visuales.

Spider-man ha acompañado a Miralda en sus 25 años de vida, hace un año lo que hoy vive la licenciada en diseño gráfico, ni siquiera lo imaginaba. Su sueño por especializarse como VFX Compositor (compositora de efectos visuales) la llevó a estudiar a Vancouver, Canadá. Luego de 10 meses de estudios y dos de prácticas obtuvo su diploma como Advanced Visual Effects Compositing por la Lost Boys School of VFX.

Después de concluir su diplomado en Canadá, la creadora de efectos visuales fue seleccionada para la histórica producción. Su acercamiento se logró a través de Linkedin -el sitio web integrador de redes profesionales-, luego de participar en una convocatoria de apprenticeship (entrenamiento ) de Sony Pictures Imageworks. Cuando las seis semanas de entrenamiento estaban por concluir, mientras Miralda estaba aún en el estudio de la casa productora recibió el mail que le cambió la vida. La leonesa fue seleccionada para quedarse en la primera parte del Spider-Verse.

“Yo estoy súper contenta en sony, la gente es súper amable, es una empresa que te da muchísimos beneficios, que te da muchas oportunidades. Además de ser súper amables, en Vancouver Sony es multicultural, es super padre aprender de diferentes culturas y me da gusto que yo como junior siempre están dispuestos ayudarme. Cuando pregunto cosas que no sé, siempre me ayudan”, platica sobre su experiencia.

La leonesa está por cumplir 26 años y gracias a la confianza y el esfuerzo de su mamá hoy se vale por sí misma lejos de su país mientras cumple su sueño. Aunque ha sido difícil la distancia entre su madre y amigos, Miralda visita frecuentemente su ciudad para mantener vivos sus lazos amistosos. La leonesa extraña las guacamayas (bolillo preparado con chicharrón de puerco y pico de gallo) y las jícamas “Gus”, esas que son tan conocidas en la ciudad zapatera.

Cuando Miralda no trabaja detrás del hombre araña, pasa su tiempo conviviendo con sus amigas y amigos, va al cine, come en restaurantes de diferentes culturas, camina en las montañas y busca cualquier actividad que la mantenga lejos de una computadora.

“En este momento de mi vida no imaginaba que ya estaría dentro de las grandes ligas”, finaliza Miralda Medina.