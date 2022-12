Aumento al salario mínimo mejorará productividad de trabajadores: SDES

Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) de Guanajuato, dijo que ve positivo el aumento al salario mínimo en México, pese a que en Guanajuato menos del 1% aún gana esa cantidad.

Local Aumento al salario mínimo, beneficia a obreros sin empleos fijos

En entrevista, el funcionario estatal resaltó que este aumento tendrá un impacto positivo con los colaboradores de las empresas, pues funcionará como un incentivo por su labor.



“Este incremento es un buen mensaje para los trabajadores y eso forma parte de las tareas que debemos seguir cumpliendo, que son que haya más productividad para que las empresas evolucionen no sólo en el tema de ingresos sino a una mayor responsabilidad social con sus colaboradores”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al ser cuestionado sobre si este aumento beneficiará a los colaboradores, pero no a los dueños, resaltó que es importante priorizar la calidad de condiciones de los trabajadores y con ello se tendrán una mejora en la productividad y por ende una mayor derrama económica y comercial.



“Nosotros consideramos que no, al contrario, creo que una de las grandes tareas que tiene Guanajuato es seguir recuperando el nivel salarial, es una gran tarea, que los propios ciudadanos no lo han manifestado y nosotros estamos a favor de que se mejoren las condiciones, pues eso trae mejores resultados”.