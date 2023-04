Así operan algunos defraudadores de viviendas

Tras la proliferación de denuncias por fraudes de viviendas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Guanajuato, Víctor Franco, dijo que han detectado una forma de operar de los defraudadores.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Explicó que estas personas rentan “localitos” en diferentes partes de la ciudad y de un momento a otro desaparecen, algunos hasta colocan logos de Infonavit y usan autos con placas de otros estados de la República.

“No tenemos oficinas satélites, no tenemos localitos, hemos detectado que personas que están haciendo fraudes traen coches rotulados con diferentes asesorías de crédito con placas foráneas, los tenemos así identificados, son foráneos y no está sucediendo, no tenemos un sólo al interior de la cámara que no esté certificado y la información que les dan es muy cuidada”, dijo.

Esto luego de que durante las últimas semanas, se calcula que unas 400 personas han denunciado en exclusiva en el Sol de León, que los defraudaron con la compra de una vivienda en remate y que incluso han salido a las calles y se han manifestado en diferentes centros de gobierno para exigir justicia, pues no han podido castigar al responsable.

Local Aprueban venta de casas con precios accesibles en San Miguel de Allende

El presidente de Canadevi dijo que una de las formas más seguras para adquirir una propiedad es ir de manera directa a los desarrollos y asegurarse que los promotores inmobiliarios están trabajando desde la formalidad.

Evitar “coyotes”

Por su parte, Gustavo Pintos, delegado regional de Infonavit, hizo un llamado a la ciudadanía a asegurarse de que no estén tratando con intermediarios o “coyotes” y recordó que sus trámites son fáciles y gratuitos.

“Si hacer un llamado en primer lugar decirles que todos nuestros trámites son gratuitos, segundo que no requieren de ningún intermediario, es decir, con todas sus palabras, de ningún coyote, que no confíen”, comentó.

En cuanto a los anuncios que abundan en redes sociales sobre remates de casa, comentó que serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de esa situación para evitar que sigan robando a gente con publicidad engañosa.

Canadevi y el Infonavit realizaron una alianza para ofertar casas de hasta 2.6 millones de pesos en pareja en el estado de Guanajuato.