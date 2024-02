Aquí te decimos el costo de un stand para asistir al primer Congreso Internacional de Nearshoring

León, Gto.-Aún están a tiempo los empresarios que busquen acudir al primer Congreso Internacional de Nearshoring con sede en Aguascalientes y además busquen tener un stand en FOCO13. De acuerdo a los organizadores el espacio tendrá un costo de 15 mil hasta 20 mil pesos dependiendo de las medidas que requiera la empresa.

Con el objetivo de que las empresas guanajuatenses tengan estrategia de externalización y detonar sus empresas, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de León (Canaco Servytur)así como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Dirección General del Buró de Congresos de Aguascalientes este primer encuentro de negocios que se realizará del 13 al 15 de marzo, habrá actividades de networking así como conferencias, la cual contará con cadenas sólidas cuya trayectoria es sólida.

Actualmente se cuenta con más 700 personas inscritas y más de 200 cámaras que han confirmado su asistencia. habrá ocho 8 paneles de expertos como el licenciado Kenneth Smith Ramos, socio director de AGON y ex jefe de la Negociación Técnica de México para el T-MEC; el maestro Enrique Perret Erhard, director en US Mexico Foundation; la maestra Rosario Marín, ex Tesorera de los Estados Unidos de América; el licenciado Guillermo Malpica Soto, director Ejecutivo de Alianza In México y ex jefe de la Oficina Comercial y del TLCAN, asimismo cuenta con más de 42 stand de exposición. Cabe señalar que aún hay oportunidad para que más empresarios soliciten su stand ya que en FOCO13 tiene una capacidad para 10 mil asistentes.

La directora general del Buró de Congresos de Aguascalientes, Verónica Guadalupe González López informó que se abordarán temas que brinden herramientas de crecimiento para las empresas del sector comercio, turismo, producción y logística, inmobiliarios, por mencionar algunas y se abordarán temas como infraestructura, agua y luz ya que se prevé que en dos años más se instalen más empresas del sector automotriz proveniente de China, Japón, Corea principalmente.

Por su parte, Alejandro Arena Barroso presidente del Consejo Directivo de Canaco destacó que el objetivo es facilitarle a las empresas que están buscando opciones para incrementar sus negocios y resaltó que hay descuento especial para miembros y no miembros a inscribirse a este evento del 20 al 25 por ciento.

Para poder inscribirte lo puedes hacer desde la página https://congresointernacionalnearshoring.com.mx/ el cual tiene un costo de 3 mil 500 pesos por persona.