Aplicarán segundas dosis de Sinovac a adultos de 30 a 39 años en León

León, Gto.- A partir del miércoles 18 de agosto, se colocarán las segundas dosis de Sinovac, para adultos de 30 a 39 años en León, así lo informó el delegado de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato Mauricio Hernández Núñez, quien agregó que es la última oportunidad de recibir el biológico, debido a que en lo que resta del año ya no habrá más vacunas de dicha farmacéutica.

“En esta semana vamos a retomar la vacunación en el grupo etario de 30 a 39 años con la vacuna de Sinovac, será en 3 etapas pues la primera aplicación inició en 3 momentos diferentes dependiendo del municipio, iremos informando puntualmente el arranque inicial de cada una de las etapas y qué municipios contempla, en la primera está incluido el municipio de León”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Puntos de vacunación para segunda dosis a población 30 a 39 años en León

Actualmente en Guanajuato ya están un total de 265 mil 580 vacunas anti Covid-19 para un total de 16 municipios, entre ellos León que contará con un total de 150 mil dosis; en esta ocasión no estará disponible la opción de primera dosis, por lo que todas serán únicamente para la segunda aplicación de 30 a 39 años.

Hernández Núñez confirmó que las personas de otros grupos de edad, que ya les haya tocado acercarse en otros momentos por la vacuna y no hayan podido ir, se abstengan de acudir en esta ocasión, ya que no les sería posible completar su esquema de vacunación en los tiempos precisos que se requieren, ya que no habrá más dosis de Sinovac después de estas que se contemplan.

“Es muy importante precisar que como se trata de la vacuna de Sinovac en esta ocasión no habrá posibilidad de que una persona se acerque a que se le coloque la primera dosis, dado que el contrato con Sinovac ya concluyó, ya no vamos a recibir durante lo que reste de este año más vacunas de este tipo, por eso es el llamado a la población para que en estos momentos únicamente se vacune quienes necesiten su refuerzo, es fundamental remarcar eso”, apuntó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Cobra Covid-19 la vida de 25 comerciantes del mercado Hidalgo, en Guanajuato capital

A parte de León, la vacuna se aplicará en San Felipe, San Francisco del Rincón, Atarjea, Santa Catarina, Xichú, Tierra Blanca, Victoria, Doctor Mora, San José Iturbide, Cortazar, San Luis de la Paz, Silao, Coroneo, San Diego de la Unión y Tarimoro.

Este miércoles arrancará la aplicación solo para León, San Felipe y San Francisco, en los cuales se aplicarán en total 193 mil 230 vacunas a partir del 18 de agosto por lo que es importante que los ciudadanos que recibirán la segunda dosis, se presenten en el punto de aplicación con el comprobante de su primer aplicación, así como con la segunda hoja de expediente llena con datos personales y de contacto.

La jornada de vacunación comenzará de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, se tiene programada una duración de 3 a 4 días, pero dependerá de la respuesta de la ciudadanía.

Para León se tiene prevista la aplicación en: la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, el Complejo del IMSS de la T51, el Hospital Materno Infantil de León, el Hospital Pediátrico de León, el Hospital Comunitario de Las Joyas, Caises 10 de mayo, UMAPS Nuevo Valle de Moreno, Code Deportiva León 1, Velaria de la Feria, Primaria Emperador Cuauhtémoc, De la Salle Bajío, Centro Comercial Plaza Venecia y Centro Comercial Mulza.

Mientras que en San Felipe se tiene programado el Auditorio Municipal y Centro de Desarrollo Infantil y Juvenil, para el municipio de San Francisco del Rincón se tiene previsto vacunar en las instalaciones de la Feria.

Se recomienda que las personas que recibirán el biológico se presenten en el lugar después de haber consumido alimentos, así como los medicamentos que usan de manera cotidiana, para evitar cualquier situación de riesgo.