¡Algo huele mal! Suspenden clases por aguas negras

León, Gto.- Los alumnos de preparatoria y primaria del colegio Simón Bolívar se quedaron sin clases debido a una fuga de aguas negras qué los expone a graves riesgos sanitarios. A pesar de que el hecho ya fue reportado a las autoridades, no ha habido respuesta del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y tampoco de Protección Civil.

El colegio, está ubicado sobre la calle Pegaso número 805, entre el Arroyo del muerto y avenida Antonio de Silva, justo en los límites de las colonias Las Trojes y Popular Anaya y no es la primera vez que tienen este problema.

La directora general del plantel, Margarita Juárez precisó qué en aquella ocasión, reportaron los hechos y de inmediato atendieron el reporte, pero esta vez no fue así.

“Ya habíamos hablado a Protección Civil, pero no vinieron; esto fue aumentando, los niños ya no podían seguir así, había unos papás en junta porque estábamos en entrega de calificaciones, el aroma era cada vez más fuerte y los niños no pudieron disfrutar la hora del recreo”, detalló Margarita Juárez.

“Hablamos con Sapal, les dijimos que era urgente porque era un colegio, había muchos niños en clase, y el aroma cada día iba aumentando, pero como nos dijeron que vendrían en media hora; Carlos (encargado de mantenimiento) estuvo aquí al pie del cañón en la puerta, pero nunca llegaron”, comentó.

Por lo anterior, las clases fueron suspendidas y llamaron a los padres de familias para que pasara a recoger a sus hijos y les notificaron qué las clases se reanudarán hasta qué se repare la fuga, para evitar problemas de salubridad.