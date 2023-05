Alejandra Gutiérrez se deslinda de encuestas y bardas pintadas con su nombre

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se deslindó de las encuestas que supuestamente se están haciendo a su nombre vía telefónica para preguntar la calificación que la ciudadanía da a su gobierno y donde también se toca el tema de una reelección.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dijo que por su parte, el Municipio de León no está haciendo encuestas de ningún tema político y referente a este hecho aseguró que ni siquiera tiene conocimiento de quien las esté haciendo ni con qué intención.

“Nosotros no estamos haciendo encuestas de ningún tema político, lo único que nosotros medimos son los servicios y la atención a la ciudadanía, entonces eso sí no sé quién los esté haciendo. Ni siquiera tengo conocimiento de ella (...) No sé ni quién las está haciendo, por eso he sido bien tajante, ni con qué intención las esté haciendo”, dijo.

Local Bares de Guanajuato cerrarían a las dos de la mañana: Sophia Huett

Referente a las bardas con su nombre que aparecieron durante los últimos días en diferentes puntos de León, Alejandra Gutiérrez también negó que sea por parte de ella e incluso dijo que meterá un oficio ante las autoridades correspondientes para deslindarse.

También aseguró que no las ha visto y que si se dio cuenta fue porque la gente le ha mandado fotos y videos.

“Yo desconozco quien las esté pintando y obviamente me voy a deslindar, yo tengo completamente desconocimiento, ni siquiera las he visto, me las han comentado y me han estado mandado fotos. Lo que tengo que hacer es deslindarme de ese tipo de acciones, el documento formal se llama deslinde”, agregó.

Referente al evento del lunes pasado encabezado por la secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) de Guanajuato, Libia García, respaldado por el gobierno para le entrega de tarjetas sociales MujerEs Grandeza, Alejandra Gutiérrez dijo que comparte la idea de que se apoye a las mujeres y que todo lo que sea para su beneficio ella siempre lo va apoyar.