Alcaldesa promete implementar microchips en mascotas para combatir problema de perros abandonados

“Aún no contamos con la infraestructura para realizarlo pero lo vamos a implementar”, declaró la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, en respuesta a la problemática de perros callejeros que aflige al Parque Panorama. En el evento “Mi Barrio Habla”, Gutiérrez atendió las preocupaciones de los residentes de Panorama y Valle del Campestre, quienes proponen la implementación de microchips para mascotas, una medida actualmente en vigor en Celaya.

Los vecinos, angustiados por el incremento de perros sueltos, algunos agresivos, buscan soluciones para salvaguardar la seguridad de sus propias mascotas y la de ellos mismos. La propuesta de microchips serviría para identificar a los propietarios que abandonan irresponsablemente a sus animales, contribuyendo así a la sobrepoblación en las calles.

“Yo le puse un rastreador a mi perro, es un Airtag que me permite saber dónde está mi perro en tiempo real en caso de que se me pierda, este se lo adaptamos en el collar pero la idea de inyectarles un microchip no está mal” mencionó un vecino de Panorama.

La alcaldesa reconoció que la implantación de microchips requiere una infraestructura tecnológica que aún no existe en León. Además, se necesitaría un organismo encargado de administrar el sistema, lo que implicaría la creación de nuevas leyes, la imposición de multas y la gestión de procesos burocráticos.

A pesar de los retos, la promesa de Gutiérrez ha generado esperanza en la comunidad, al convertir el problema de los perros callejeros en un tema de la agenda política local. Los residentes ven en la posible solución un indicador de la eficacia y el compromiso de la administración municipal para atender sus preocupaciones.

En Celaya ya es un proyecto del municipio

El Municipio de Celaya, aprobó el nuevo Reglamento para la Protección, Control y Asistencia Animal, mismo que fue publicado el pasado 17 de abril en el Periódico Oficial de la Federación del Estado y que entró en vigor un día después de su publicación.

El reglamento incluye nuevas causas, sumando un total de 27 junto con su tabulador para las multas económicas a aplicar según la sanción. La causa que más llamó la atención a la ciudadanía es la que obliga a los dueños de perros y gatos a aplicar un chip a su mascota.

Los chips serán colocados en el Centro de Control Animal a un módico precio, mismo que será anunciado una vez se concrete la licitación de la empresa proveedora. Esta causa en el reglamento detalla que el propietario está obligado a mantener la información vigente de la mascota, de incumplir podrá ser multado con hasta 37 mil pesos.