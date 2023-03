Agua para todos: Alejandra Gutiérrez; colocan 10 tomas comunitarias y entregan 30 tinacos

Una de las estrategias de la Administración actual de León para llevar agua a todos los leoneses en esta temporada de sequía y estrés hídrico, fue la de colocar 10 tomas públicas de agua potable en diferentes asentamientos y entregar 30 tinacos en las colonias Real Sociedad Leonesa y Calafia.

En el marco del Día Mundial del Agua, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) hizo la entrega de 10 tomas públicas para el suministro de agua gratuita, esto en beneficio de los vecinos de diferentes asentamientos, sumando ya 131 tomas en beneficio de más de 34 mil 250 leonesas y leoneses de zonas prioritarias.

Es de mencionar que las colonias beneficiadas con las 10 tomas públicas fueron: San José de los Durán, Las Palmas, Real Sociedad Leonesa, Valle imperial II, Hacienda de San José. Valle de Moreno, El Caserío III, Santa Isabel II, Lomas del Sol I, Buenaventura II, lo que se traduce en más de 3 mil 500 beneficiados con este programa. Mismo que tiene una inversión de 3 millones 398 mil 570 pesos con 80 centavos.

Además, a través del programa “Dale Agua a León” se entregaron 30 tinacos para familias de los asentamientos Real Sociedad Leonesa y Calafia, los cuales cada 8 días serán abastecidos de agua potable gratuitamente. Con esta entrega ya son 485 tinacos entregados en 12 asentamientos.

Por su parte Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León reiteró que sin regularización de los asentamientos no se pueden brindar los servicios públicos, sin embargo, dijo que como Administración buscan qué sí se puede hacer para llevar el agua a las personas que carecen de un servicio de red de tubería de agua potable.

“Aquí no podemos dejar a nadie atrás, aquí tenemos que ver absolutamente por todos. Tenemos zonas donde no se tienen las escrituras y nosotros los vamos a estar acompañando en el proceso, porque sin regularización no podemos legalmente entrarle con los servicios como debe de ser y con las tomas comunitarias sí se puede entrarle y no dejar a nadie sin una toma”, indicó.

“Estos tinacos son para que les genere salud a sus familias, y cuando llegue la pipa los podrán abastecer por parte el Sapal que nos está ayudando con el tema del surtido del agua para que puedan tener por más días agua y que la conserven limpia”, agregó.

Así mismo, Enrique de Haro, director del Sapal anunció la instalación de 43 tomas públicas más este año en beneficios de más leoneses y señaló que con la toma pública además del abastecimiento de agua potable, se prevén enfermedades a consecuencia de la ausencia de una red de agua, al mismo tiempo que se asegura de que ningún ciudadano se quede sin el servicio de agua potable.

Ante los esfuerzos por garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, desde 2020 el Sapal llevará semanalmente agua gratuita en pipas en beneficio de más de 20 mil habitantes en zonas que carecen de infraestructura hidráulica.

También pone a disposición de las y los leoneses 77 bebederos en 46 colonias con servicio de agua potable gratuito; dichos bebederos están instalados en plazas públicas y paraderos del Servicio de Transporte Público y deportivas.

