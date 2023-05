Adán Augusto en León dialogará con seguidores y empresarios

León, Gto.- (OEM-Informex).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, estará este viernes 26 de mayo en León para dialogar con empresarios y seguidores morenistas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo dio a conocer la red de Comités Ciudadanos, quienes informaron que junto con Adán que busca la candidatura a la presidencia de la República en el 2024, también estará en la ciudad Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

La reunión será a las 2 de la tarde en el hotel Hotsson, en donde el secretario impartirá su charla denominada “Diálogo Ciudadano por la Paz, Gobernabilidad y Seguridad de León”.

Del equipo de Adán Augusto no se ha informado que se pueda reunir con alguna autoridad estatal.

El pasado domingo 14 de mayo estuvo en León Ernesto Prieto Ortega acompañado por Miguel Ángel Chico, quien funge como el coordinador en el estado de los Comités Ciudadanos y tomaron protesta a unos 300 militantes en favor del proyecto de Adán.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Ernesto Prieto, director del INDEP, manifestó en la reunión que Morena está a la cabeza en las encuestas en Guanajuato hasta con 5 unidades, dejando en segundo lugar al Partido Acción Nacional que actualmente gobierna la entidad.

Arturo Ávila Anaya, coordinador nacional del Movimiento, dijo que Adán Augusto López ya rebasó al canciller Marcelo Ebrard y se encuentran a una distancia de 6 puntos detrás de Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto estuvo de visita oficial en León el pasado 17 de noviembre del 2022, en donde reconoció el trabajo del gobierno panista encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Local Cientos de morenistas fundadores cierran filas con Adán Augusto

Estado y federación acordaron mantener una comunicación cercana en materia de seguridad y el proyecto de agua para el estado de Guanajuato.

“Yo reconozco el trabajo, la entrega, la dedicación de Diego. Me ha tocado ver algunos asuntos, me ha tocado verlos con Diego. Reitero, es la instrucción del Presidente de la República, con nosotros siempre encontrará la mano tendida, una mano dispuesta a ayudar, no nada más al Gobernador, sino a todo Guanajuato”, dijo el Secretario de Gobernación en su visita oficial.