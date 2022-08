Acuden pacientes a consultorios privados por rapidez pese a precios

Ana María Hurtado acudió la mañana de este jueves a un consultorio privado para que su hijo menor de cinco años recibiera atención médica, pues acudier a una clínica del IMSS le quita mucho tiempo aunque en estas farmacias paga hasta 250 pesos en medicamento.

“Si voy al IMSS es perder toda la mañana, tengo a mis otros hijos y mi trabajo, no puedo perder tanto tiempo, mejor me vine aquí porque allá también es estar expuesto a una enfermedad o un virus, desde la pandemia casi no voy”, dijo.

Otros pacientes como Israel Ruiz, vecino de la colonia Santa Rosa de Lima, no tienen otra opción, ya que en su trabajo no le han dado seguro social para que se atienda cada que se enferma, por lo que espera que su familia no se enferme pronto.

“Trabajo en la obra, ahí casi no nos dan seguro al menos que sea en una empresa (...) Si se enferma mi familia sería un gasto fuerte”, aseguró.

Contrario a las posturas del gobierno federal referente a los consultorios privados donde venden medicamento genérico, la Secretaría de Salud de Guanajuato, a través de su titular Daniel Díaz Martínez, argumentó que estos establecimientos, de los cuales hay unos 600 en Guanajuato, fortalecen el sistema de salud público.

“Te puedo decir que tenemos alrededor de 600 farmacias que están registradas ante Cofepris y reciben capacitación por parte de la Secretaría de Salud y que verdaderamente vienen a fortalecer el sistema de salud público”, comentó.

Argumentó que son profesionistas y que son parte de la economía del estado por lo que aseguró que no está de acuerdo con las declaraciones del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, quien aseguró que son un “gran engaño” para la población ya que sólo le apuestan a vender medicamentos y no a la salud de los pacientes.

Díaz Martínez dijo que es una profesión muy noble que ayuda a muchas personas a recuperar su salud, sólo hay que capacitarlos y eso es lo que se está haciendo en la entidad, por lo que no duda compartirle su experiencia al funcionario federal en Guanajuato.