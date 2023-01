Accidente: velan cuerpos de turistas en iglesia de San Martín de Porres

León Gto.- Al medio día llegaron los cuerpos de los leoneses que perdieron la vida tras el terrible accidente suscitado durante la tarde del viernes donde el camión en el que viajaban cayó a un barranco en la autopista Jala-Compostela.

El lugar donde fueron velados la mayoría de los fallecidos, mismos que pertenecían a la familia Belmonte, fue en el Templo de San Martín de Porres en la colonia con el mismo nombre.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue dentro de la parroquia donde después del mediodía fueron llegando los féretros con los cuerpos de los fallecidos durante la tarde, Alonso Belmonte Guerrero, David Hernández Mares, Lesly Samantha Sierna Arena de 11 años, Jorge Belmonte Vera, Guillermina López y Raúl Belmonte Vera, fueron los primeros en llegar a la iglesia de los 10 fallecidos de la familia.

Después de la misa fueron llevados a las funerarias, ya que parte de la familia Belmonte iba a ser velada en otro lado, mientras otros más quedaron al interior de la iglesia donde sus familiares, amigos y conocidos dieron el último adiós.

Miguel Ángel Hernández, recordó que su compadre y cuñado Jorge Belmonte había insistido en que fuera toda la familia fuera a la playa, sin embargo, él y su familia a excepción de un hijo no acudieron al paseo familiar, debido a que en días pasados el trabajo en la fábrica de calzado donde labora había bajado y no ganaba lo suficiente para cubrir los gastos.

“Nosotros teníamos 6 boletos ya para irnos, no fuimos porque ya no teníamos dinero, de repente le dije a mi compadre (Jorge) ya no vamos a ir porque no tenemos dinero, porque vienen gastos, vienen los reyes, prefiero mejor quedarme, él me dijo no, siempre andamos juntos vengan, vengan”, recordó.

Solo uno de sus hijos decidió irse de último momento, afortunadamente él se salvó gracias a otro de sus familiares que lo protegió luego del primer choque que el autobús tuvo en el kilómetro 44 de la autopista señalada anteriormente.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

“Mi hijo Jesús tuvo suerte porque yo pienso que a todos los que les pasó es porque estaban dormidos, cuando tuvieron ese choque los agarró dormidos, mi hijo me contó que venía dormido, que despertó y lo primero que hizo fue ver la hora en su celular y vio que eran las 3:00 de la tarde, en Nayarit es una hora antes, y en ese momento el camión chocó, uno de sus tíos puso la mano para sostenerlo lo más pegado al asiento y evitar que se golpeara, amortiguo, yo pienso que por eso mi hijo se salvó, pero su tío está muy grave, sangro mucho y tiene las costillas rotas, él sigue allá en el hospital”, relató Miguel Ángel.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

No era la primera vez que la familia viajaba con el chofer “Toño”, ya que constantemente Jorge Belmonte organizaba paseos familiares, muy seguido iban con el chofer José Antonio Valdivia a Moroleón, era conocido y amigo de Jorge.

Local Accidente: llegan a León la mayor parte de los lesionados de accidente en Nayarit

“Mi cuñado Jorge hacía paseos, cada año nos íbamos a Moroleón a comprar ropa y nos íbamos en ese camión, eran los viajes más cortos todo bien, pero cuando se estuvo organizando este viaje a la playa, el nos dijo: Voy a organizar el mismo que nos lleva a Moroleón. El boleto salió en mil pesos, yo dije bien barato por el camión como estaba, era conocido de Jorge el chofer, nos dijo que antes ya había ido para allá, también que había llevado a la afición cuando jugaba el León, llevaba los aficionados para allá a la playa; va y viene y es seguro, nos dijo Jorge”, recordó con un gran dolor.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

La familia Belmonte reconoció que anteriormente habían viajado a la playa en fechas de Navidad pero iban en otros camiones de turismo.

Un integrante de la familia que perdió la vida a sus 60 años, que estaba a punto de jubilarse, era la primera vez que iba a la playa y estaba muy contento con el paseo, tanto que había comentado a su esposa que una vez que se jubilara iba a viajar más con su esposa.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Algunos conocidos y vecinos de la colonia San Martín, mencionaron que había rumores que una de las niñas fallecidas de 11 años se la habían llevado de paseo sin el permiso de sus padres, sin embargo, esto aún no ha sido confirmado o desmentido por la familia.

Es de mencionar que los cuerpos de los fallecidos llegaron durante la madrugada de este lunes 2 de enero, además que en la ciudad ya se encuentran recibiendo atención médica 31 de los lesionados y 3 personas continúan en un hospital de Nayarit en estado de salud delicado, mismos que esperan ser trasladados vía aérea a la ciudad zapatera.