Abogado explica las causas de la restricción de sellos digitales en el SAT

El abogado y doctor en materia fiscal, Marvin Alfredo Gómez Ruiz, explicó las causales de la restricción de sellos digitales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

“Estas son muy amplias, pero van desde que pase un mes sin presentar tu declaración anual, si tienes dos o más declaraciones sin presentar consecutivas o si estás como no localizado, si el SAT encuentra que los datos con los que cuente no corresponden con tu declaración y los datos que ella tenga te van a dar lugar a que pueda llegarse a restringirte o cancelarte tus sellos digitales que no es otra cosa más que tú impedimento”, mencionó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

También explicó que al momento que se presentó la reforma hace algunos años, el catálogo que dejó el SAT fue muy amplio, donde al abarcar varios temas el contribuyente queda a la buena voluntad, ya que es muy sencillo caer en estas cuestiones.

“A quien no nos ha pasado, por ejemplo que pase un mes sin presentar tu declaración anual, o sea es probable, por ejemplo el tema de que no estés localizado, que es otra causal para no dejarte facturar, pues a veces no significa que efectivamente no te hallen, pero si por ejemplo cuando el verificador de tu domicilio no encontró la calle o el número, ni te enteraste y él ya hizo su verificación, dice que no estás localizado, entonces ya cuando te enteres, te van a decir: no te puedo este dejar facturar hasta que cumplas”, dijo.

Mismo que puede llegar a dejarte volver a facturar hasta la conclusión de todo un juicio de nulidad, que puede traducirse en dos y hasta más de cuatro años.

“Depende de la causa por la que tú ubiques es que quizá el camino a solucionarlo sea, pues más específico, quiero decir que habrá que tomar el caso en concreto, en caso de que no estoy localizado por ejemplo, pues es acudir rápidamente al SAT y decir: oye, qué día me acompañas o presentar una queja en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente”, comentó el abogado.

Local Aumenta 30% la recaudación de impuestos

“Tienes que conocer cuáles son las causas por las que no te deja facturar y estar súper cuidadoso, no lo van a hacer los contribuyentes pero si el contador, es una forma de prevenir”, añadió.

Además explicó que no se establecieron más impuestos y al no crear más impuestos, pero poner una meta en la en el Presupuesto de Egresos mayor, esto generará la presión a los contribuyentes, por lo tanto puede haber más personas físicas y morales sancionadas por el Estado.

Sobre la Facturación simulada esta continúa a pesar de que las leyes se hayan reformado, esta práctica también conocida como la compra de facturas continúa.

“La compra de facturas se realiza luego que el contribuyente mete un gasto que sabemos que no es real y lo hace para pagar menos impuestos, está actividad ha estado cada año con la reformas (...), a pesar de que ya está muy regulado, que es un delito comprar y vender facturas, se sigue dando y se sigue dando mucho, a veces por decisiones de los propios contribuyentes y yo creo que la máxima problemática no es solo a quien ya decidió qué va a comprar la factura, es que la autoridad no sabe quién compró y quién no compró facturas”, finalizó Marvin Alfredo Gómez .