A Guanajuato le urge un cambio: Senadora Antares [Entrevista]

CELAYA, Gto.- La senadora por Morena, Antares Vázquez, afirmó que a Guanajuato le urge un cambio, porque tiene tres de las ciudades más violentas del mundo, como son Celaya, Irapuato y León; y las causas no son, como lo han argumentado los panistas, porque las mamás no educan bien a los hijos, sino porque el Estado tienen el mayor rezago educativo, bajos salarios, se ofrece mano de obra barata; por lo que en un arranque desesperado, andan con la cartera abierta ofreciendo 38 mil tarjetas rosas, de mil pesos mensuales, cuando hay más de 3 millones 200 mil mujeres, de las cuales un millón 200 mil viven en extrema pobreza.

En el programa Un Café con El Sol, a cargo de Lynnett Rubio, la senadora afirmó que son los guanajuatenses los que se han dado cuenta del fracaso de los panistas en el poder, y la violencia es tipo estructural, es decir, por el rezago educativo, que provocó que un poco más del 50% de los jóvenes, entre 15 a 18 años de edad, puedan tener oportunidad de estudiar preparatoria, porque no hay escuelas públicas suficientes, y los que no pueden estudiar una escuela privada, no estudian, y muchos de ellos son presa de la delincuencia.

“En Guanajuato, desde Oliva, empezó la privatización educativa, que significa restringir las opciones públicas de educación para abrir la oportunidad de las privadas, pero eso violenta el derecho constitucional que tienen los jóvenes a la educación pública y gratuita”, precisó.

Otro ejemplo de la violencia estructural, es que Guanajuato tiene los salarios más bajos del país, mientras que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez anda presumiendo que está en la quinta economía del país.

“Pero lo que no dice el gobernador, es que la media del salario de Guanajuato está más debajo de la media nacional de los trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que está en 16 mil pesos, mientras que en Guanajuato es de 7 mil 800 pesos el salario promedio”, expuso.

Detalló que el gobernador también presume que en Guanajuato hay trabajo, pero la gente que trabaja en las empresas del Corredor Industrial tiene jornadas laborales extenuantes, para ganar mil 500 pesos a la semana, y esta es otra causa de violencia estructural.

“Hay inversiones, porque el gobernador les ofrece a las empresas las tierras gratis, dan condonación de impuestos, les pagan los servicios, y una de las ofertas fundamentales es que ofrecen mano de obra barata de las o los guanajuatenses, y por eso vienen las empresas, pero a costillas del pueblo de Guanajuato que no merece esto”, amplió.

Puntualizó que la sustentabilidad es fundamental, porque Guanajuato es uno de los estados con mayor estrés hídrico, hay un problema severo de escasez de agua, y siguen atrayendo empresas que se instalan en las zonas de recarga del acuífero.

Habló también de la desigualdad social, que al norte de Guanajuato parece otro país, y a los panistas sólo les interesa el corredor industrial que inicia en los Apaseos y termina en León, ciudad que, a pesar que es la joya de la corona, es el municipio número uno a nivel nacional con mayor índice de pobreza.

Antares habló también de la desigualdad social, que al norte de Guanajuato parece otro país, y a los panistas sólo les interesa el corredor industrial que inicia en los Apaseos y termina en León.

“Se supone que les importa el Corredor Industrial, pero la verdad es que no vemos políticas públicas que sí sean de respaldo al pueblo. Por eso Guanajuato tiene que cambiar. Y la gente está lista para dar el cambio, la alternancia del 2024. Los panistas andan desesperados, con la cartera abierta, paguen y paguen encuestas sólo para hacer como que suben, pero no se dejen engañar. Andan queriendo generar la percepción de que Guanajuato sigue siendo bien conservador, pero es mentira”, ahondó.

PROGRAMAS SOCIALES

Por otro lado, aseveró que hay una diferencia sustancial entre los programas sociales federales, que ya son derechos constitucionales, con la tarjeta rosa que anda repartiendo la candidata del gobernador.

Detalló que el gobierno federal otorga, por derecho constitucional, a cualquier mexicano o mexicana que tenga 65 años de edad, una pensión de por vida, de 4 mil 800 pesos cada dos meses, y en enero será de 6 mil pesos.

“Hay una gran diferencia con la tarjeta rosa, que anunciaron en un baile de XV Años, organizado por el gobernador a su candidata, Libia García Muñoz Ledo, y llevan 25 mil mujeres de todos los municipios y las llevan en camiones al Parque Bicentenario, en Silao. Le ponen un microfonito, y en una pasarela la presentan en sociedad, y le dan la cartera y ella anuncia: “una tarjeta para las mujeres porque las valoramos…”, de mil pesos mensuales, por ocho meses, porque vence antes de que concluya el proceso electoral”, expone.

En el evento, Libia advierte que si no recogen de inmediato el dinero, se quita, se pierde; mientras que los adultos mayores pueden dejar el dinero en su cuenta y nadie se los va a quitar.

Para concluir, reiteró que son 34 mil tarjetas rosas de mil pesos mensuales, cuando en Guanajuato hay 3 millones 200 mil mujeres, y un millón 200 mil son pobres, lo que resulta ser una burla, y una clara muestra de que los panistas están desesperados y andan con la cartera abierta.