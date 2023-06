A finales de junio lanzan licitación del puente José María Morelos con Transportistas

León, Gto.- El director de Obra Pública de León, Israel Martínez, dijo que será a finales de este mes o principios del otro cuando se lance la licitación para la construcción del puente vehicular que se ubicará en el bulevar Morelos en cruce con avenida Transportistas.

Informó que se utilizará un recurso 100% municipal de más de 300 millones de pesos para la realización de esta obra que abonará al flujo vehicular de la zona y de la avenida más rápida de la ciudad.

“A finales de este mes principios del siguiente vamos a licitar el puente vehicular del bulevar Morelos con intersección con avenida Transportistas es un puente de casi 300 millones de pesos, estamos afinando lo último nosotros para poder licitar y es un recurso 100% municipal”, dijo.

Y pese a que no se ha podido liberar el préstamo que solicitó el gobierno municipal de León por más de 711 millones de pesos para la construcción de nueve obras que hasta el momento no han podido arrancar, el funcionario municipal dijo que no están parados, pues se encuentran trabajando con otros recursos.

“En el crédito son nueves obras, de esas nueves obras no podemos realizar ningún tipo de acto administrativo hasta que no exista esta autorización, no obstante tenemos mucho recurso tanto municipal también con concurrencia y algo del estado y viene algo de las participaciones y todo eso está avanzando, nosotros no nos estamos deteniendo en las contrataciones”, agregó.

Dijo que estas obras son para mejorar la vida de los ciudadanos tanto con infraestructura del transporte público como en sus colonias puentes y la creación de una terminal más de autobuses.

“Son para mejorar el tiempo de traslado de todo el ciudadano, acordemos que viene una nueva terminal acá por la zona de Torres Landa, es para mejorar toda la infraestructura del transporte público, viene el puente Barranca de Venaderos que también es una acceso importante para la zona, la ampliación y modernización del bulevar La Luz para quitarle el tráfico al bulevar Aeropuerto y el Parque de la Vida”.