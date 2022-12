2022 el año más difícil para buscadoras de personas desaparecidas

“No tenemos nada que celebrar, tantos años de salir y gritar ‘dónde están’, escarbar, encontrar restos y luego sentarte y pretender organizar una cena normal, para nosotras ya no es posible”, 2022 fue un año de luto para las madres buscadoras en todo el estado, pues continúan siendo perseguidas, víctimas de represión e injusticias en la ardua lucha por regresar a casa a los que en total impunidad les fueron arrebatados.





Integrantes del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte, el cual nació en la ciudad de Irapuato, y otros colectivos de la zona, han logrado poner en el ojo de toda la nación en Guanajuato; por primera ocasión el pasado diciembre de 2021 cuando “llevaron las fosas” hasta el palacio nacional en forma de protesta dirigida al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y más recientemente en septiembre del presente año, nuevamente desde la Ciudad de México donde las buscadoras escalaron la estela de luz para desplegar un mensaje en contra de la militarización del país e impunidad.





Además, desde 2021, madres buscadoras han localizado en el territorio guanajuatense más de 70 fosas clandestinas, muchas de ellas en los mismos puntos de búsqueda, tal fue el caso de las localizadas durante julio del presente año en Loma de Flores, Salamanca donde de acuerdo al dato proporcionado por las mismas buscadoras, extrajeron 12 cuerpos desmembrados en bolsas o el hallazgo de octubre en la colonia Santa Fe en Irapuato, Guanajuato, donde si bien aún no cuentan con la cifra exacta de cuerpos localizados, se estima que sean al menos 23, de los cuales 6 de ellos fueron identificados, varios de ellos por mujeres del mismo colectivo.

“Todas tomaron la decisión individual de buscar, ante los riesgos que lamentablemente representa la labor, este año muchas compañeras regresaron a casa con sus familiares pero no como hubieran querido regresarlos”, relató Bibiana Mendoza, representante del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte.





PERSECUCIÓN Y ASESINATO DE BUSCADORAS, UNA REALIDAD

Los últimos dos años son considerados por buscadoras como los más difíciles para su labor pues su vida se ha visto en riesgo en múltiples ocasiones, y no solo eso, sino que se ha conocido de al menos cinco asesinatos de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos.

María del Carmen Vázquez, Rosario Zavala y Javier Barajas, son los nombres de tres de las víctimas, María del Carmen y Rosario nunca supieron donde estaban sus familiares, Javier localizó sin vida a su hermana, poco después fue asesinado.

Los otros dos casos de los que se tienen conocimiento no se han dado a conocer a detalle por el miedo a represalias, pues aun después de la muerte, temen que familiares o amigos puedan ser perseguidos por exigir visibilidad y justicia ante la impunidad en la que se cometen los atentados contra las personas activistas.

Cabe mencionar que en el caso de rosario Zavala, su asesinato ocurrido en 2020 fue dado a conocer por familiares hasta el año siguiente por el mismo temor.





Si bien las buscadoras de personas desaparecidas han realizado la labor de búsqueda de forma pacífica bajo uno de sus más fuertes lemas “No buscamos culpables, solo queremos regresarlos a casa”, siguen siendo objeto de amenazas y atentados contra su integridad y la de otros familiares, muchas de las buscadoras han sido atacadas o sus familiares víctimas de desaparición.

“Hemos acompañado a compañeras que durante su labor se han vuelto a acercar por que les desaparecen a otro familiar, o por que les asesinan a alguien, no terminamos con una cosa cuando ya pasó otra, esto nos tiene fracturadas emocionalmente”.





CON MIEDO PERO SIN INTENCIÓN DE ABANDONAR LA LABOR





En Guanajuato, un estado considerado por muchos como conservador, integrantes de colectivos de búsqueda, que son conformados casi en su totalidad por mujeres, se han vuelto un símbolo de revolución y valentía, muchas de las mujeres se han enfrentado a ataques, burlas y menosprecio de su causa.





“Antes muchas tenían miedo, desde el momento de preguntar al esposo si podía salir a buscar, la mentalidad de que una mujer debía estar en casa haciendo limpieza o comida, ahora ya no tenemos miedo de salir, pedir permiso, es mi hermano, mi papa mi hija y voy a salir a buscar”.









El miedo ahora las invade por otros motivos, el que su integridad se vea afectada, el que no puedan cumplir su promesa de regresar a los suyos es lo que llena sus corazones y aunque cada día es una lucha más difícil, ninguna tiene intención de abandonar la causa, inclusive muchas madres que han logrado localizar los cuerpos de sus familiares continúan con las labores como lo prometieron “Hasta que todos aparezcan”.









DEJAN SU VIDA ATRÁS POR REGRESAR A LOS SUYOS A CASA

Cada mujer buscadora tiene su historia, sin embargo muchas de ellas comienzan en la indiferencia, dejan atrás sus pasatiempos, trabajos y amistades para seguir luchando por sus derechos y encontrar a sus familiares.

“Es muy difícil sentir que no perteneces a ningún lado, cuando eres buscadora mucha gente que querías se empieza a alejar de ti”.









Y es que el trabajo que requiere la búsqueda de personas desaparecidas es sumamente demandante, casi todas las mujeres al frente de los colectivos tuvieron que dejar sus trabajos para salir a buscar, y allá afuera se enfrentan a la falta de presupuesto, de apoyo y de justicia.

“Cuando decidimos dedicarnos a la búsqueda muchas lo perdimos todo, la familia que te queda no comprende el por qué salir a búsquedas, le restan valor nos dicen que para que los buscamos si ya están muertos por eso ya nadie quiere navidad ni año nuevo, nos hace falta alguien en nuestras mesas y tenemos ausencias familiares terribles y esta incomodidad de sentir que no perteneces en la sociedad porque la gente que te rodea te ve de lejitos, no te invitan, te hacen sentir incómodo”.









SE ENFRENTAN A NUEVAS DIFICULTADES PARA ENCONTRAR A SUS FAMILIARES

A casi dos años de trabajo como colectivo, la representante de Hasta Encontrarte continúa con la exigencia de una información transparente en cada proceso, sobre todo en los registros de desaparición y los detalles de los cuerpos encontrados en las distintas zonas del país, sin embargo se enfrentan cada día a más dificultades.

La larga lista de casos en los que familias se acercan a los colectivos en busca de ayuda y refiere tener miedo de hacer denuncias sólo deja ver que además de la cifra oficial de desapariciones que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda supera las 100 mil personas, existe una cifra negra alarmante, pues al no haber denuncias muchas personas que son asesinadas se quedan sin ser identificadas en todo el país.









“Ha sido el peor año, este y el anterior mucha violencia, mucha desaparición, muchas masacres el número de madres buscadoras asesinadas, el número de feminicidios está históricamente desbordado y se ha duplicado en los últimos dos años, queremos que nos regresen la seguridad”.

También las labores de búsqueda se han vuelto más complicadas con el tiempo, y es que muchas fosas las han localizado a varios metros de profundidad, cuerpos escondidos en ductos y fosas clandestinas cubiertas con construcciones o placas de concreto, esto sumado a la falta de información que en múltiples ocasiones han acusado por parte de la autoridad las llena de desesperación pues entre más tiempo pasa mas difícil es identificar a las victimas de desaparición y asesinato.