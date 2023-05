Yoanna Salazar muestra su energía con “Luciérnagas”

Irapuato, Gto.- Yoanna Salazar continúa con gran éxito promocionando su último sencillo “Luciérnagas” que se ha mantenido en el gusto y la preferencia del público.

El tema fue compuesto por ella misma y Marcela de la Garza, bajo la producción de Lalo Bladinieres y Gil Elguezabal.

Al hablar sobre el single Yoanna aseguró que “Luciérnagas" está definido en el género electropop, el cual trata de que no puedes dejar que nadie ni nada apague tu luz, se basa en la libertad y los sanos límites del amor propio; considero que el elemento más novedoso es la forma sutil de explicarle a alguien el por qué no puedes estar con esa persona, y que recalca la importancia de ponerte siempre tú primero antes que a los demás”.

La cantante regiomontana quien en tan solo un año y medio de carrera artística ha tenido la oportunidad de abrirle concierto a Jesse y Joy, Grupo UFF, La Firma y Ana Bárbara; actualmente se encuentra preparando una nueva canción llena de energía y buena vibra.

De sus metas por alcanzar aseguró “Mi objetivo es que mis canciones lleguen a muchas personas y puedan sentirse identificadas con la letra, de tal forma que los haga sanar cuando se sientan mal, o que les dé más energía de la que tenían antes”.

Sobre sus inicios comentó que estudió derecho y finanzas, y ahora se encuentra cien por ciento dedicada a su carrera artística, ya que desde pequeña fue su gran pasión.

“Nunca consideré dedicarme a esto formalmente hasta que me di cuenta de que merecía darle una oportunidad de profesionalizar lo que más me gustaba hacer. Empecé con clases de piano y canto, después Lalo Bladinieres mi actual productor se interesó en trabajar conmigo y empezar mi primer proyecto musical”.

Acerca de los desafíos que se ha tenido que enfrentar la artista dijo “Cada vez es menos el tiempo que puedo pasar en eventos familiares, pero siempre pienso que todo sacrificio tiene su recompensa”.

Yoanna Salazar manifestó que sus influencias son Sebastián Yatra, Justin Bieber, Karol G y Camilo.

Para finalizar, la originaria de Allende, Nuevo León les aconsejó a los jóvenes que están comenzando, “Que no se desesperen en el proceso, que no se dejen llevar por las decepciones y que aprendan de todas las caídas y experiencias no tan buenas que se presenten en el camino”.