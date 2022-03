Will Smith se robó la noche, pero no fue el único momento memorable de los Oscar 2022

La tarde del domingo 27 de marzo se realizó la ceremonia número 94 de los Oscars para premiar lo mejor del séptimo arte. La participación de diversas personalidades de Hollywood la convirtió en una de las entregas más memorables de los últimos años, pues trajo grandes sorpresas.

En esta ocasión, los expertos señalaron que era complicado saber quiénes se llevarían las estatuillas a casa, en especial para las principales categorías como Mejor Película, Actor, Actriz y Guion Adaptado, aunque algunos tenían a sus favoritos, la decisión del jurado sorprendió a la mayoría.

No solo fue la pelea entre Will Smith y el comediante Chris Rock, también se presenciaron otros momentos icónicos que ya le han dado la vuelta al mundo. El evento retomó su formato original luego de ser modificado para atender la crisis sanitaria por el Sars-Cov2. Por eso aquí te hablaremos de los sucesos más trascendentes.

EL APOYO A UCRANIA DESDE LOS OSCAR

Durante la alfombra roja, algunos artistas decidieron mostrar su apoyo hacia los refugiados ucranianos ante su conflicto con Rusia, la actriz Jamie Lee Curtis, conocida por su papel en ‘Halloween’, utilizó un listón azul en la mano con la leyenda ‘With Refugees’.

A su iniciativa se le sumó la compositora estadounidense Diana Warren, quien además de usar un traje color esmeralda, llevó el mismo listón en el pecho, lo mismo hizo el músico Nicholas Brittell, que colaboró en la nominada ‘No Mires Arriba’.

Mensaje en apoyo a los refugiados ucranianos. Foto: Reuters

Fue así que el distintivo también lo portaron invitados extranjeros, tal es el caso del español Alberto Iglesias o la actriz ganadora del Oscar, Youn Yuh-jung. Ellos demostraron no ser ajenos a las problemáticas del mundo.

Dentro de la ceremonia hablaron de la situación al colocar el siguiente mensaje: “Nos gustaría pedir un momento de silencio para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania que está sufriendo una invasión, un conflicto y prejuicios dentro de sus fronteras".

LA PRESENCIA LATINA

La canción más popular de Encanto ‘We don´t talk about Bruno’, fue interpretada por diversas celebridades, entre ellas Luis Fonsi y Becky G, pero también estuvieron algunos actores del elenco original como Stephanie Beatroz quien hace la voz de Mirabel o Diane Guerrero como Isabela.

El número musical de la cinta inspirada en Colombia llenó de colores el escenario, aunque su adaptación generó opiniones divididas entre el público. Luego, Sebastián Yatra presentó ‘Dos Oruguitas’ en su versión en español, acompañado de una pareja de bailarines tradicionales.

WE DONT TALK ABOUT BRUNO NO NO NO 💃 pic.twitter.com/I4G1YvURaD — ang (@notchenford) March 28, 2022

Mientras que el galardón a Mejor Película se lo llevó ‘CODA’, una producción en la que actuó el mexicano Eugenio Derbez, quien subió con todos los participantes del filme para aceptar el reconocimiento.

Durante la sección ‘In Memorian’, en donde se rinde homenaje a la gente de la industria cinematográfica que perdió la vida en el último año, pasaron las imágenes de Carmen Salinas y Felipe Cazals.

"PRINCESAS DISNEY" ENTREGAN UN PREMIO

Este año, Una de las categorías más esperadas era la de Mejor Película Animada, en donde estaban nominadas ‘Luca’, Los Mitchells contra las Máquinas, ‘Raya y el Último Dragón’, ‘Flee’ y Encanto’, siendo esta última la ganadora.

Lily James, Naomi Scott y Halle Bailey juntas. Foto: EFE

La estatuilla fue entregada por tres princesas de Disney, coincidencia que fue reconocida por las actrices, pues estaba Lily James quien le dio vida a la ‘Cenicienta’, Naomi Scott a Yasmín de ‘Aladdín’ y Halle Bailey que será Ariel en la próxima adaptación de ‘La Sirenita’.

LA INCLUSIÓN DENTRO DE LA ACADEMIA

Troy Kotsur, marcó la historia de la premiación al ser la primera persona sorda en ganar la categoría de Mejor actor de reparto, por la cinta CODA, que habla sobre la gente que es débil auditiva, agradeció por el reconocimiento con lenguaje de señas: “Es increíble estar aquí. No me puedo creer que esté aquí”.

Troy Kotsur es la primera sorda en ganar el premio a Mejor actor reparto por CODA. Foto: EFE

LA CACHETADA QUE LE DIO WILL SMITH A CHRIS ROCK

Uno de los momentos más recordados fue el golpe que le dio a Will Smith a Cris Rock; durante la aparición del comediante, se dirigió a la esposa del ganador al Oscar Jada Pinkett Smith, quien usa el cabello corto porque tiene alopecia, una situación que le ha costado superar.

Este es el incómodo momento que se vivió entre Will Smith y Chris Rock en plena ceremonia de los #Oscars .pic.twitter.com/kQgIBSc4SU — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 28, 2022

Él dijo “Jada, no puedo esperar a GI Jane 2”, en referencia a la cinta de 1997 en donde la protagonista Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O'Neil. En ese momento Smith se levantó para darle una bofetada Rock, luego se fue a su asiento para gritarle al presentador que ya no hablara de ella.





