Un siglo del mito cinematográfico, expertos recuerdan el legado de Marlon Brando

Marlon Brando fue un astro de Hollywood, en toda línea, coinciden expertos, a 100 años del nacimiento del actor. “A él le toca una época en la que surge el arquetipo de la joven estrella, con esa imagen tan fuerte que tenía en sus primeras películas y poco a poco va convirtiéndose en un primer actor, con una presencia en escena indiscutible, que inmortalizó personajes”, afirmó en entrevista con El Sol de México el crítico de cine Gerardo Gil Ballesteros.

Desde niño, la vida de Marlon Brando estuvo rodeada de polémica. Nació el 3 de abril de 1924, en Omaha, Nebraska. Hijo de Dorothy Pennebaker, una actriz frustrada y maltratada, así como de Marlon Brando, un padre dominante, fanfarrón e iracundo.

Su madre falleció joven, por lo que mantuvo una complicada relación con su padre, que provocó que tuviera un comportamiento mucho más difícil durante su crecimiento.

Pero su destino era estar en los sets de filmación. Su carrera inició en la década de los 50; Hombres (1950), Un tranvía llamado deseo (1951), ¡Viva Zapata! (1952), y Julio César (1953) fueron las primeras cintas que realizó.

Para 1954, su trabajo en La ley del silencio, bajo la dirección de Elia Kazan, lo llevó a conocer el éxito y la fama internacional. Ganó su primer Oscar, en la categoría de Mejor Actor.

Marlon Brando abogó siempre por utilizar una técnica de actuación muy distinta a la que se estilaba en aquella época. Buscó, en todo momento, verse lo más natural posible en cada una de sus escenas; esa técnica fue llamada “el método”.

“Decían que ni siquiera se aprendía los papeles, simplemente improvisaba, hacía lo que él quería y generaba todo un caos en la producción, inclusive en algunas se rumoraba que tenían que usar un doble porque ya no quería actuar”, indicó en entrevista el crítico de cine, Aaron AJ Navarro.

“Él decía que la obligación de todo actor era llegar al set dispuesto a trabajar, con una sonrisa en la cara, pero que si te pagan un millón de dólares la sonrisa era mucho más grande”, comentó entre risas Gil Ballesteros.

Uno de sus personajes más recordados es Vito Corleone en El padrino (1972), bajo la dirección de Francis Ford Coppola, por el que ganó su segundo Oscar, que rechazó, en protesta por el maltrato a los indios americanos en el entretenimiento.

Apocalypse Now (1979), El novato (1990), La isla del Dr. Moreau (1996) y The Brave (1997) son otros de sus filmes.

Una cinta que generó escándalo recientemente, pero en su momento no se criticó al mismo grado, es El último tango en París (1972), bajo la dirección de Bernardo Bertolucci. Una de las escenas más polémicas fue en la que tiene relaciones sexuales con una joven (María Schneider), a quien unta mantequilla en sus partes íntimas, pero sin avisarle a la actriz; ella tiempo después, reveló haber sido violada.

“Las declaraciones de María Schneider se convierten en un escándalo que no alcanza a Marlon Brando como icono, eso sigue sin tocarse, no se trata por supuesto de poner en duda lo que dice la actriz, pero no lo alcanza porque ya estaba consolidada su leyenda”, dijo Gil Ballesteros.

“Marlon Brando interpretaba el papel al lado de esta gran actriz que lo acompañó, lamentablemente las circunstancias no fueron las ideales, debió de haberse cuidado mucho más esa cuestión, pero sí era un hombre que vivía tan metido en el método, en sacar el papel, meterse en el rol, que a veces era muy excesivo”, sostuvo Navarro.

EL DECLIVE DE UNA VIDA

Marlon se casó con tres mujeres en su vida: Anna Kashfi (1957 a 1959), Movita Castaneda (1960 a 1962) y Tarita Teriipia (1962 a 1972). Tuvo más de 10 hijos, dos de ellos con destinos fatales.

El 16 de mayo de 1990, su hijo mayor Christian, asesinó al novio de su media hermana Cheyenne. Fue sentenciado a 10 años de cárcel, mientras que en 1995, Cheyenne se suicidó.

“Sí creo que su vida personal influyó en su declive, escoge proyectos que no son muy buenos, eso se nota en pantalla, incluso ya es una parodia física de él mismo”, comentó Gerardo Gil Ballesteros.

Marlon Brando llegó a pesar 117 kilos. El 1 de julio de 2004, murió a los 80 años de edad, debido a diferentes problemas de salud, entre ellos una fibrosis pulmonar, diabetes e insuficiencia cardiaca.