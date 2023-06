Sofía Rivera Torres apuesta por Wendy para ganar el premio de La Casa de los Famosos

Sofía Rivera Torres, actriz y empresaria de moda, al quedar eliminada en la segunda semana del reality La casa de los famosos México quiere que la celebridad que gane los cuatro millones de pesos, sea la chica trans Wendy Guevara.

“Si algo me queda claro, es que Wendy Guevara se tiene que llevar el premio, además de este gran regalo; es una mujer inteligente, fregona, con una vida difícil y que ha crecido ante las vicisitudes y más allá de eso, se da un paso importante para México, se dará un ejemplo de unión y aceptación de las minorías. Creo que ya estamos en el punto que merecemos como triunfadora una mujer trans”, declaró Sofía en entrevista con El Sol de México.

Puede interesarte: ¿Quién es Wendy? La integrante de la Casa de los Famosos que se ha robado el show

ACLARA EL ORIGEN DE SU VESTIDO

La actriz y conductora habló acerca del polémico vestido que lució la noche del domingo pasado. “A ese vestido le tengo un gran cariño, me trajo buena suerte. Es una prenda como bien sabes que se basa en el tema de apoyarnos entre mujeres y la sororidad y marca esto como ejemplo gracias a mi querida amiga Eva Cedeño, quien fue la antagonista de la telenovela Cabo.

“El vestido ella lo usó cuando yo me casé en la historia. Entonces al enterarme que iba a estar en el reality, le pedí que me dijera dónde lo había comprado, o que me lo prestara. Y sí, Eva me lo mandó a mi casa antes de entrar al show y me trajo mucha suerte. En el momento de saber si era expulsada o no, me sentí arropada y muy acogida esa noche y estar abrazada por esas mujeres fregonas que tengo en mi vida y que me quieren tanto”, declaró.

LAS TRAMPAS DEL JUEGO

Para Sofía Rivera Torres, no está clara la estrategia de Poncho de Nigris y Sergio Mayer, pues, “ya que estoy fuera de la casa y he tomado distancia, no sé si ellos estén en un juego sucio o si más bien, saben muy bien y conocen el juego. Más que no gustarme ellos, es en sí su juego para sobrevivir en esa casa. Se necesita jugar de esa manera.

Sofía Rivera Torres salió de La Casa de los Famosos este domingo. | Foto: @lacasafamososmx

“Y por lo que estoy viendo, ahora el equipo Cielo se está reorganizando, porque es la única forma de combatir al grupo Infierno y van a hacer lo mismo que ellos”.

A lo largo de los 15 días que estuvo encerrada, vivió la experiencia que sin duda, es fuerte, reconoce. “El reto mental es gigante, es un lugar donde te enfrentas a todo tipo de personalidades, a todo tipo de dificultades, hasta de las necesidades físicas como el primer reto, y tienes que ver cómo lo enfrentas.

“Para mí los retos fueron emocionales, mentales, aunado a que pasas hambre, te falta sueño, le exiges mucho a tu cuerpo, mente y emociones. Y no queda más que sacar la casta y sacar quién eres tú y comprobarte a ti misma qué puedes hacer.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En mi caso, todo el tiempo compites y buscas ser la mejor de tu versión, para ti misma y para tu familia que te ve por el televisor. La experiencia se vuelve bonita y noble”.

Y añadió que lo más difícil que vivió en la casa fue la convivencia entre las personas que no conocía, “siempre estoy pegada a mi esposo, él y yo somos inseparables y bastante antisociales. Somos muy de estar en nuestro mundo, en nuestras cosas, sin duda fue un reto importante para mí”.