Santa Fe Klan confirma truene con la canción “Separaos”

León, Gto. (OEM, Informex).- Mientras sus millones de fans y seguidores y medios de comunicación esperan que el cantante guanajuatense Santa Fe Klan, confirme la ruptura con la madre de su hijo.

El rapero tomó sus redes sociales y decidió compartir un momento muy íntimo y mostrar cómo escribió su nuevo tema musical, en el que deja entre ver que sí llegó a su fin su relación con la influencer Maya Nazor.

A través de sus historias de Instagram compartió todo el proceso creativo. Primero anunció que viajaba de Zapopan a Guanajuato, con música de Los Cardenales de Nuevo León.

Horas más tarde subió una historia donde se ve refugiado en su barrio, en su estudio de 473 Music, se ve sentado escribiendo la letra.

Les escribió a sus seguidores qué si la querían escuchar: “¿Quién la quiere escuchar?”, como pocas veces se le ha visto también se dio tiempo de contestar a sus fans: “Ahorita les grabó el video oficial y lo subo”, “Aquí en el barrio grabando separaos” con su amigo el Zaico y una caguama.

Más que una letra de una canción, pareciera que es la confirmación de su truene “Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, cuál fue la razón yo me pregunto cual, cual, cual, será me muero de frío porque tú no estás conmigo ¡ay no Dios mío! la soledad es testigo me muero de frío porque tú no estás conmigo”.

En el segundo verso explica que no entiendo que nos ha pasó pues él sigue enamorado, hoy están “separaos, separos”, recalca que no entiende que ha pasado, acepta que el sigue enamorado como en el pasado, pero ahora cada quien está por su lado.

A media noche avisó que ya había quedado grabada la canción de “Separaos”.

Otro de los detalles que compartió fue la libreta donde escribió la letra de la canción que acompañó con una rosa marchita y un corazón roto.

Los comentarios al nuevo tema no se hicieron esperar, así como las opiniones acerca de la posible ruptura: “Yo digo que ya sueltes ese rolon”; “Siempre he dicho las canciones que nacen de la tristeza son las más hermosas. Ojalá y se junten de nuevo carnal y me atrevo a decir que todo sea por la familia”; “Ya se vienen las rolitas chidas”, se pueden leer en la publicación, personalidades como Ms Krazie y Ab Quintanilla, lo felicitaron.