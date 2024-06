Regresa Therion a León Guanajuato con “Leviathan III” bajo el brazo

Therion regresa a México, la legendaria banda sueca de metal sinfónico y pioneros del género se presentarán una vez más en León Guanajuato, después de su primera presentación en la ciudad donde abarrotaron el Teatro Manuel Doblado.

A través de redes sociales la banda sueca confirmó algunas de sus presentaciones en territorio mexicano, resaltando la próxima presentación en la ciudad zapatera este próximo 10 de octubre, en esta ocasión se presentarán en en el centro de eventos Madeiras.

En su primera presentación de León los fans de Therion agotaron los boletos, llenando el Teatro Manuel Doblado el 2 de febrero del 2023. Con más de una hora de concierto, Christofer Johnsson en la guitarra y los teclados(Compositor de la banda), Christian Vidal guitarra, Nalle Påhlsson bajo, Thomas Vikströ y Lori Legisla en los voacales deleitaron a sus fans leoneses con canciones como "The rise of Sodom and Gomorrah", "Lemuria", "Leviathan".

Y en esta ocasión se espera, puedan interpretar canciones de su más reciente material que se lanzó el 15 de diciembre del 2023, que lleva por nombre “Leviathan III” donde se desprenden temas como “Ayahuasca” o “Maleficium” prometen llevar este show del próximo 10 de octubre a otro nivel.

Además de las fechas ya confirmadas, Therion amenaza con abrir más en territorio nacional ya que en la publicación que compartieron a través de redes sociales se puede leer: “so there will be more dates added later”. Solo queda esperar la información acerca de la venta de los tickets y por lo pronto ir agendando las fechas ya confirmadas en México además de la presentación en León: